Американский президент обосновал этот шаг «необходимостью приобретения» Гренландии, сославшись на гипотетические угрозы со стороны Китая и России.

Угрозы Трампа, которые пока остаются лишь заявлениями, начались с того, что 16 января в Гренландию прибыли 15 немецких военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Европейские страны не скрывали, что проведут учения в регионе для борьбы с потенциальными угрозами. Ожидается, что учения продлятся несколько месяцев. Подобная риторика со стороны европейских стран, мягко говоря, расстроила Трампа, который, видимо, не ожидал, что Европа будет ему так сильно мешать в вопросе Гренландии.

До этого в Гренландию также прибыли датские военные и представители армии Франции. В миссии по размещению военных в Гренландии также участвуют Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Швеция. Трамп же заявил, что европейские страны, решив отправить военных в Гренландию, затеяли очень опасную игру. Он напомнил, что США пытаются приобрести Гренландию более 150 лет. Он назвал остров «священным» и заявил, что «на кону стоит нацбезопасность США и мира в целом».

Подействовали ли угрозы Трампа, пока вопрос, но 18 января группа из 15 военнослужащих Бундесвера во главе с адмиралом Штефаном Паули досрочно покинула Гренландию. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники. Немецкие власти не предоставили никаких официальных объяснений причин внезапного отъезда. Все запланированные мероприятия на территории Гренландии отменены, а их отъезд проводится в условиях полной секретности.

ЧЕМ ОТВЕТИТ ЕВРОПА

При этом европейские страны не спешат сдаваться и отказываться от защиты Гренландии.

Так, Эстония намерена участвовать в военных учениях в Гренландии, невзирая на угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины, заявил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур. По словам министра, интерес к участию в учениях даже на фоне американских угроз проявляют и другие страны, в том числе Латвия.

Британия тоже не стала отказываться от своих «убеждений» в этом вопросе. Страна никогда не согласится признать Гренландию частью США, заявила министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта королевства Нэнди в интервью Sky News.

При этом у Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии, поэтому будут поступать лишь громкие заявления, сказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.