Учения и «торговая базука»: Чем Европа ответит на угрозы Трампа из-за Гренландии
Европа продолжает словесную борьбу с Трампом за Гренландию. Политологи отмечают, что продажа Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Киева, а ЕС потеряет репутацию.
Восемь стран НАТО после угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести против них пошлины выпустили совместное заявление, в котором выразили поддержку Гренландии, заявление было опубликовано шведским правительством. Заявление сделали Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Британия.
Западные СМИ уже нарекли эту ситуацию самым большим внешнеполитическим вызовом для Евросоюза. При этом на деле позиции многих стран ЕС не такие смелые, отмечают издания. С другой стороны, и у стран ЕС есть рычаги давления на США. При этом за исход «битвы» также переживает и Украина, которая сегодня во многом зависит от Евросоюза и его репутации сильного объединения.
С другой стороны, присоединение Гренландии к США может повлиять на позицию американцев и привести к признанию референдума о статусе Крыма, заявил директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди, передает РИА Новости.
УГРОЗЫ ТРАМПА
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на европейские товары, чтобы оказать давление в вопросе Гренландии. Так, по словам американского лидера, с 1 февраля 2026 года Дания, Германия, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Франция и Финляндия столкнутся с 10% пошлинами на весь экспорт в США, затем возможно и повышение пошлин до 25%.
Американский президент обосновал этот шаг «необходимостью приобретения» Гренландии, сославшись на гипотетические угрозы со стороны Китая и России.
Угрозы Трампа, которые пока остаются лишь заявлениями, начались с того, что 16 января в Гренландию прибыли 15 немецких военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота в рамках разведывательной миссии НАТО по приглашению Дании. Европейские страны не скрывали, что проведут учения в регионе для борьбы с потенциальными угрозами. Ожидается, что учения продлятся несколько месяцев. Подобная риторика со стороны европейских стран, мягко говоря, расстроила Трампа, который, видимо, не ожидал, что Европа будет ему так сильно мешать в вопросе Гренландии.
До этого в Гренландию также прибыли датские военные и представители армии Франции. В миссии по размещению военных в Гренландии также участвуют Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Швеция. Трамп же заявил, что европейские страны, решив отправить военных в Гренландию, затеяли очень опасную игру. Он напомнил, что США пытаются приобрести Гренландию более 150 лет. Он назвал остров «священным» и заявил, что «на кону стоит нацбезопасность США и мира в целом».
Подействовали ли угрозы Трампа, пока вопрос, но 18 января группа из 15 военнослужащих Бундесвера во главе с адмиралом Штефаном Паули досрочно покинула Гренландию. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники. Немецкие власти не предоставили никаких официальных объяснений причин внезапного отъезда. Все запланированные мероприятия на территории Гренландии отменены, а их отъезд проводится в условиях полной секретности.
ЧЕМ ОТВЕТИТ ЕВРОПА
При этом европейские страны не спешат сдаваться и отказываться от защиты Гренландии.
Так, Эстония намерена участвовать в военных учениях в Гренландии, невзирая на угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины, заявил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур. По словам министра, интерес к участию в учениях даже на фоне американских угроз проявляют и другие страны, в том числе Латвия.
Британия тоже не стала отказываться от своих «убеждений» в этом вопросе. Страна никогда не согласится признать Гренландию частью США, заявила министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта королевства Нэнди в интервью Sky News.
При этом у Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии, поэтому будут поступать лишь громкие заявления, сказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
«Европа оказалась в капкане, она думала, что Россия – это самый главный вызов, но теперь страны получили другой вызов. Европа ничего не может сделать, потому что она сосредоточена на Украине. Конечно, подобные заявления США по Гренландии нарушают международные принципы. Трамп думает, что Европа слабая и не будет сопротивляться. У Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии. Британцы, испанцы, французы попробуют на словах и все, так как сил нет. Трамп очень хорошо это понимает, он осознает, что Европа у него в кармане, она ничего не будет делать против, только кричать. Европе это не нравится, но она ничего не может сделать, не будет никаких последствий, распада НАТО и так далее, ничего», - рассказал он.
С другой стороны, по информации Financial Times, в ответ на пошлины США Европа может ввести пошлины на американские товары на сумму €93 млрд, а также применить «инструмент борьбы с принуждением» (ACI) или «торговую базуку», которая может ограничить доступ американских компаний на внутренний рынок.
Президент Франции Эммануэль Макрон активно выступает за подобные экономические меры. Речь идет о механизме противодействия экономическому принуждению. Инструмент, неофициально названный «торговой базукой», вступил в силу в декабре 2023 года. Он позволяет ЕС принимать широкий спектр ответных мер на недобросовестное давление третьих стран. Среди возможных шагов — введение тарифов, ограничение торговли услугами, доступ на финансовые рынки и меры в области инвестиций. Сейчас эксперты оценивают, как подобная риторика отразится на Европе и США.
В целом у Евросоюза есть три возможных пути, чтобы оказать давление на США в вопросе будущего Гренландии, пишет журнал The Economist. Первый и второй пути включают экономическое давление: санкции или пошлины. А третий означает ликвидацию американских военных баз на территории европейских стран. В последнем случае Штатам будет сложно «проецировать свою военную мощь на Африку и Ближний Восток», отмечает издание. К примеру, захват танкеров у берегов Венесуэлы зависел от доступа к ресурсам британских военных аэродромов.
Так или иначе, молчаливое согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии США стало бы катастрофическим сигналом для Киева и серьезным ударом по репутации ЕС как геополитического игрока, сообщает The Guardian.
Если Дональду Трампу удастся заполучить Гренландию, это может привести к формированию нового, панарктического блока стран Северной Европы, и тогда поражение Дании станет в долгосрочной перспективе победой. Об этом НСН рассказал директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
- Россияне Рублев и Медведев вышли во второй круг Australian Open
- Ночью над Россией уничтожили 92 дрона ВСУ
- Население Китая в прошлом году сократилось на 3,39 млн человек
- Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой
- СМИ: Объявление ЧС в энергетике Украины выявило политическую нестабильность
- СМИ: В РФ расконсервируют старые самолеты
- Просрочка по кредитам застройщиков подскочила на треть
- СМИ: Продажа Гренландии США пошлет Украине катастрофический сигнал
- Банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru