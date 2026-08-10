Трамп готов завершить войну с Ираном без ядерной сделки при условии открытия Ормузского пролива, пишет The Wall Street Journal. По данным СМИ, он считает маловероятным восстановление Ираном ядерной программы в срок его президентства из‑за уничтожения США трех ключевых объектов в прошлом году. При возобновлении судоходства в проливе Трамп может продлить перемирие на неопределенный срок, а при полном открытии пролива — снять военно-морскую блокаду с иранских портов. Акимов допустил, что у США недостаточно ресурсов для продолжения военных действий.

«Из сообщений прессы известно, что у США есть проблемы с боеприпасами и вооружением из-за фазы конфликта с Ираном, которая недавно завершилась. Мы видим, что США не добились своих стратегических целей в отношении Ирана. У Ирана ситуация тоже неблагоприятная. Американцы ликвидировали целый срез руководства этой страны еще в начале войны. Мне кажется, обе стороны сегодня не в самом выигрышном положении. Происходит соревнование в заявлениях между представителями США и Ирана. США предлагают уступки. Трамп и его администрация теперь демонстрируют некую гибкость. Учитывая, что приближаются промежуточные выборы в конгресс в ноябре этого года, демократы и СМИ, которые им принадлежат, будут усиливать давление, пытаться как-то дискредитировать администрацию Трампа, в том числе в контексте ситуации вокруг Ирана», - сказал он.