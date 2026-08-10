Нетаньяху против: Почему только Трамп готов завершить войну с Ираном
Если в США готовы завершить конфликт с Ираном без ядерной сделки, то Израилю не нужна передышка, сказал НСН Дмитрий Акимов.
С приближением выборов в конгресс президент США Дональд Трамп все меньше заинтересован в затягивании войны на Ближнем Востоке, однако Израиль вряд ли поддержит союзника в этом решении, заявил в беседе с НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Трамп готов завершить войну с Ираном без ядерной сделки при условии открытия Ормузского пролива, пишет The Wall Street Journal. По данным СМИ, он считает маловероятным восстановление Ираном ядерной программы в срок его президентства из‑за уничтожения США трех ключевых объектов в прошлом году. При возобновлении судоходства в проливе Трамп может продлить перемирие на неопределенный срок, а при полном открытии пролива — снять военно-морскую блокаду с иранских портов. Акимов допустил, что у США недостаточно ресурсов для продолжения военных действий.
«Из сообщений прессы известно, что у США есть проблемы с боеприпасами и вооружением из-за фазы конфликта с Ираном, которая недавно завершилась. Мы видим, что США не добились своих стратегических целей в отношении Ирана. У Ирана ситуация тоже неблагоприятная. Американцы ликвидировали целый срез руководства этой страны еще в начале войны. Мне кажется, обе стороны сегодня не в самом выигрышном положении. Происходит соревнование в заявлениях между представителями США и Ирана. США предлагают уступки. Трамп и его администрация теперь демонстрируют некую гибкость. Учитывая, что приближаются промежуточные выборы в конгресс в ноябре этого года, демократы и СМИ, которые им принадлежат, будут усиливать давление, пытаться как-то дискредитировать администрацию Трампа, в том числе в контексте ситуации вокруг Ирана», - сказал он.
По словам собеседника НСН, стремление США заключить сделку с Ираном противоречит интересам Израиля.
«В условиях приближающихся выборов Трампу не нужен затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому он будет стремиться к некоему формату сделки. Однако [премьер-министру Израиля Биньямину. - Прим. НСН] Нетаньяху это не нужно. Цель Израиля – довести конфликт до конца. Они в открытую заявили о цели свержения власти в Иране. Им также важно, чтобы у Ирана больше не было возможности угрожать Израилю через хуситов, «Хезболлу» в Ливане. Без администрации Трампа Израиль этих целей не добьется. Поэтому Нетаньяху скорее постарается повлиять на Трампа через имеющиеся каналы взаимодействия, чтобы США продолжали участие в конфликте», - объяснил он.
Ранее сообщалось, что парламент Ирана одобрил проект закона по Ормузскому проливу. По данным СМИ, документ запрещает проход судов США и Израиля и других недружественных стран. Кроме того, будет невозможен проход грузов, каким-либо образом связанных с Израилем, напоминает «Радиоточка НСН».
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