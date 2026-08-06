Без Израиля - никуда: Плата за Ормуз не помирит Иран с США

Вопрос о судоходстве в Ормузском проливе — далеко не главный момент в противостоянии США и Ирана. Это уже не первая договоренность между сторонами, вряд ли она станет долговременной и повлияет на завершение конфликта. Об этом НСН заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, которые входят в Персидский залив через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что это «одна из крупнейших уступок Ирану на сегодняшний день». Останин-Головня усомнился в том, что такая мера будет долговечной и на деле поспособствует разрешению конфликта.

«Вопрос о судоходстве в зоне Персидского залива, в частности, через Ормузский пролив, является одним из элементов того комплекса противоречий, вокруг которого разворачивается конфликт. При этом вряд ли это основной элемент — истинные причины глубже и серьезнее. Но с учетом того, что это не первая договоренность, которая вряд ли будет долговременной, можно сказать, что Ормузский пролив становится разменной монетой и одновременно рычагом давления в рамках переговорного трека. Пока внимание будет сосредоточено на Ормузском проливе, реальных подвижек по тем вопросам, которые легли в основу текущей фазы конфликта между Ираном, США и Израилем, не будет происходить. На уступки шли и Иран, и США, но пока в этом переговорном процессе напрямую не будут представлены Израиль и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, о реальном влиянии подобных договоренностей и соглашений говорить не приходится. Конечно, для стабилизации обстановки было бы хорошо, чтобы стороны придерживались этих договоренностей, но надежды маловато», — сказал Останин-Головня.