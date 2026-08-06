Без Израиля - никуда: Плата за Ормуз не помирит Иран с США
Иран вряд ли сможет контролировать взимание платы с судов в Ормузском проливе, если только не создаст некую реальную или мнимую угрозу, сказал НСН Василий Останин-Головня.
Вопрос о судоходстве в Ормузском проливе — далеко не главный момент в противостоянии США и Ирана. Это уже не первая договоренность между сторонами, вряд ли она станет долговременной и повлияет на завершение конфликта. Об этом НСН заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.
Соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, которые входят в Персидский залив через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что это «одна из крупнейших уступок Ирану на сегодняшний день». Останин-Головня усомнился в том, что такая мера будет долговечной и на деле поспособствует разрешению конфликта.
«Вопрос о судоходстве в зоне Персидского залива, в частности, через Ормузский пролив, является одним из элементов того комплекса противоречий, вокруг которого разворачивается конфликт. При этом вряд ли это основной элемент — истинные причины глубже и серьезнее. Но с учетом того, что это не первая договоренность, которая вряд ли будет долговременной, можно сказать, что Ормузский пролив становится разменной монетой и одновременно рычагом давления в рамках переговорного трека. Пока внимание будет сосредоточено на Ормузском проливе, реальных подвижек по тем вопросам, которые легли в основу текущей фазы конфликта между Ираном, США и Израилем, не будет происходить. На уступки шли и Иран, и США, но пока в этом переговорном процессе напрямую не будут представлены Израиль и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, о реальном влиянии подобных договоренностей и соглашений говорить не приходится. Конечно, для стабилизации обстановки было бы хорошо, чтобы стороны придерживались этих договоренностей, но надежды маловато», — сказал Останин-Головня.
Собеседник НСН также напомнил о принципиальных для Ирана моментах в конфликте с США и Израилем.
«Иран прежде всего требует прекращения огня в Ливане в рамках своей принципиальности, но, судя по всему, противники Ирана решили дожать этот вопрос и прийти к окончательному решению. Второй момент — это обеспечение безопасности своих прокси в регионе, в частности, шиитских формирований в Ираке и хуситов в Йемене, но пока все указывает на то, что ставки повышаются», — добавил эксперт.
В заключение Останин-Головня заявил, что вряд ли Иран сможет полностью контролировать судоходство в Ормузском проливе и плату за проход кораблей.
«Ввести плату можно. Вопрос в осуществлении контроля за судоходством в Ормузском проливе и так далее. По флоту все сложно в соотношении сил и возможностей. Задерживать суда у Ирана получится, но полностью и надолго заблокировать все судоходство не выйдет, если только создавая угрозу — реальную или даже мнимую», — подытожил он.
Ранее Останин-Головня заявил, что Саудовская Аравия объединилась против хуситов вместе с Турцией, Катаром и Египтом, но рискует столкнуться с Ираном, если начнет сухопутную операцию в Йемене.
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