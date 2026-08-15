СМИ: Банк Swissquote начал закрывать счета проживающих в Швейцарии россиян
Швейцарский банк Swissquote и его дочерняя компания Yuh начали закрывать счета россиян, которые живут в Швейцарии. Об этом сообщает издание Inside Paradeplatz.
По данным источника, это решение может затронуть в общей сложности примерно 600 счетов.
Глава организации Марк Бюрки заявил, что банк не отключает счета клиентов из России систематически. При этом, по его словам, бывают «особые ситуации», требующие подобных мер. Например, если клиент находится в санкционном списке, либо если его экономическое положение тесно связано с РФ.
Один из клиентов банка рассказал изданию, что это решение касается лиц, имеющих вид на постоянное жительство в Швейцарии, не имеющих судимости, а в отдельных случаях затронет и лиц с двойным гражданством и швейцарскими паспортами.
Ранее официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Фабиан Майенфиш сообщил, что сумма активов России, заблокированных в Швейцарии, к июню увеличилась до 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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