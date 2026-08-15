СМИ: Банк Swissquote начал закрывать счета проживающих в Швейцарии россиян

Швейцарский банк Swissquote и его дочерняя компания Yuh начали закрывать счета россиян, которые живут в Швейцарии. Об этом сообщает издание Inside Paradeplatz.

По данным источника, это решение может затронуть в общей сложности примерно 600 счетов.

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Глава организации Марк Бюрки заявил, что банк не отключает счета клиентов из России систематически. При этом, по его словам, бывают «особые ситуации», требующие подобных мер. Например, если клиент находится в санкционном списке, либо если его экономическое положение тесно связано с РФ.

Один из клиентов банка рассказал изданию, что это решение касается лиц, имеющих вид на постоянное жительство в Швейцарии, не имеющих судимости, а в отдельных случаях затронет и лиц с двойным гражданством и швейцарскими паспортами.

Ранее официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Фабиан Майенфиш сообщил, что сумма активов России, заблокированных в Швейцарии, к июню увеличилась до 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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