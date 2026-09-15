Будет провокация? Зачем Европа готовит Украину к «решающей» зиме
Европейские лидеры из года в год надеются на успехи ВСУ, но ситуация становится только хуже, заявил НСН Борис Рожин.
Политики ЕС продолжают поддержку Украины и убеждают свое население, что ему осталось потерпеть еще немного, но это неправда. Чтобы сохранить свое положение, они даже готовы устроить прямую провокацию против России, рассказал НСН эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал продолжать поддержку Украины, заявив, что «решающие моменты еще впереди». Его слова приводит издание Stern. Рожин объяснил, почему глава немецкого правительства выбрал такие слова.
«Он постоянно заявляет, что продолжит свой курс. Политику надо как-то объяснять, почему он продолжает, зачем надо затягивать пояса любой ценой. Мерц уже несет огромные политические издержки, как и его партия, но убеждает всех, что осталось совсем чуть-чуть. Видимо, у него есть какие-то обязательства, не связанные с интересами Германии, поэтому он продолжает действовать в этом ключе. На самом деле, уже не за горами зима, а напряжение в европейских государствах усиливается. [Президент Франции] Макрон в ближайшие месяцы покинет свой пост, усиливается оппозиция в Италии, партия канцлера терпит поражение на выборах в Германии. Поэтому они могут готовить серьезную провокацию, чтобы вызвать эскалацию конфликта и устроить прямое вмешательство НАТО в войну с Россией. Европа надеется каждый год, что ВСУ устроят какой-нибудь “контрнаступ”, что-то изобретает, развивает реактивные дроны для Украины, но ситуация становится для них только хуже», — отметил он.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал НСН, кто купил 60% Украины.
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