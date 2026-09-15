Политики ЕС продолжают поддержку Украины и убеждают свое население, что ему осталось потерпеть еще немного, но это неправда. Чтобы сохранить свое положение, они даже готовы устроить прямую провокацию против России, рассказал НСН эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.



Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал продолжать поддержку Украины, заявив, что «решающие моменты еще впереди». Его слова приводит издание Stern. Рожин объяснил, почему глава немецкого правительства выбрал такие слова.