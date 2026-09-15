Выпускники не могут получить лицензию Министерства культуры, потому что она выдается работникам уже с опытом, но участвовать в реставрациях без лицензии нельзя по закону. Из-за этого в России наблюдается нехватка реставраторов, рассказала НСН экс-директор государственного музея имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева.

Союз музеев России запустит проект по обучению реставраторов из-за нехватки специалистов. Об этом сообщила его исполнительный директор Алена Ясинская. Ее слова приводит ТАСС. Лихачева поддержала эту идею.