Лихачева объяснила, почему в России сформировался дефицит реставраторов
Студенты не получают необходимые навыки ремесла, заявила НСН Елизавета Лихачева.
Выпускники не могут получить лицензию Министерства культуры, потому что она выдается работникам уже с опытом, но участвовать в реставрациях без лицензии нельзя по закону. Из-за этого в России наблюдается нехватка реставраторов, рассказала НСН экс-директор государственного музея имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева.
Союз музеев России запустит проект по обучению реставраторов из-за нехватки специалистов. Об этом сообщила его исполнительный директор Алена Ясинская. Ее слова приводит ТАСС. Лихачева поддержала эту идею.
«Это очень острая проблема, потому что пока ты учишься, ты не можешь реставрировать без лицензии. Для этого надо получить аттестацию Министерства культуры. Но чтобы добиться этого, надо предъявить отреставрированный предмет, который ты не можешь реставрировать, пока у тебя нет аттестации. Это довольно дикая ситуация, которая довольно серьезно препятствует подготовке. Кузницы кадров не могут выпускать профессионалов, пока не разорвут этот замкнутый круг. Здесь должна быть система как у врачей: начинать со второго курса. Если студентов не допускать до вещей, то они никогда не научатся ничему. Это ремесло, которое можно получить только руками, а не теорией», — отметила она.
Лихачева добавила, что профессия не обеспечивает роскошными доходами.
«Реставратор — это не самая денежная профессия и требует известной тщательности и колоссальной ответственности: работаешь с уникальными вещами. Это долгий и тяжелый труд, поэтому сейчас не хватает специалистов: иногда проще дополнительно обучить специалиста разным видам работ, чем искать конкретного: так реставраторы по металлу занимаются машинной живописью. В музеях зарплаты не очень, но статус дает довольно широкий рынок. Если есть имя, то на жизнь заработаешь», — указала она.
Ранее Лихачева назвала НСН главную проблему европейских музеев.
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