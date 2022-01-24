Глава ДНР Пушилин: Американские Javelin уже в Донбассе

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin, поставленные украинским войскам, уже находятся на территории Донбасса. Об этом он сообщил, выступая на телеканале «Россия-1».

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«Что касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения», - заявил он.

При этом американское издание Wall Street Journal ранее передавало, что США дали разрешение Латвии, Эстонии и Литве на поставку противотанковых и зенитных комплексов. Кроме того, сами Соединенные Штаты намеревались отправить ВСУ пять военно-транспортных вертолетов Ми-17.

Ранее политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Москва еще не приняла решение относительно признания ДНР и ЛНР, но при необходимости властям потребуется единодушие всех партий.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Денис ПушилинДНРВойна В ДонбассеДонбассСША
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