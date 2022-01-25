Пентагон: Россия не хочет идти на дэскалацию вокруг Украины
25 января 202204:35
Военное ведомство США считает, что Москва не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины, сказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию», — заявил он.
Также, по его словам, в повышенной готовности находятся 8,5 тысяч военных в случае необходимости переброски в Европу.
Как отметил Кирби, решение было принято главой военного ведомства Ллойдом Остином.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru