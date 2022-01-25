Пентагон: Россия не хочет идти на дэскалацию вокруг Украины

«Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию», — заявил он.

Также, по его словам, в повышенной готовности находятся 8,5 тысяч военных в случае необходимости переброски в Европу.

Как отметил Кирби, решение было принято главой военного ведомства Ллойдом Остином.

