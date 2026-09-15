Почтовый голос: Кто лидирует в США перед промежуточными выборами в Конгресс
Павел Кошкин раскрыл НСН, что Дональду Трампу придется серьезно попотеть, чтобы уравновесить силы с демократами, потому что сейчас небольшой перевес на их стороне, к тому же голосование по почте тоже сыграет им на руку.
Перед промежуточными выборами в Конгресс лидируют демократы, так что задача Дональда Трампа хотя бы не дать им захватить первенство в Палате представителей или в Сенате. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Верховный суд не дал главе США Дональду Трампу ограничить голосование по почте на промежуточных выборах, пишет CNN. Так, президент предлагал разрешить Почтовой службе США удерживать, возможно, миллионы бюллетеней для голосования по почте. Избирательные комиссии уверены, что это могло бы привести к катастрофическим последствиям. Напомним, что Трамп годами критиковал голосование по почте, выдвигая обвинения в массовых фальсификациях. При этом этот метод активно популяризирует демократическая партия США. Кошкин раскрыл, какую роль играет голосование по почте для демократов.
«По почте, в основном, голосуют демократы. Там принимают бюллетени после дня голосования. Трамп считает это несправедливым. Его мнение, что нужно принимать бюллетени только в день голосования, или как минимум ограничить прием этих бюллетеней несколькими днями. А демократы, с учетом того, что бюллетени могут идти с дальних штатов, считают, что этот срок может быть чуть больше. Также Трамп считает, что по почте должны голосовать только американцы, а не иммигранты, поэтому он пытается сформировать какие-то списки. Но демократы считают, что этот процесс только забюрократизируется и демотивирует избирателей, а именно демократический электорат. Поэтому все споры вокруг голосования по почте тактически и стратегически крайне важны для демократов», — рассказал он.
По его словам, сейчас перевес сил на стороне демократов, чему поспособствовала и противоречивая политика Трампа. Однако все не так однозначно, как кажется.
«Шансы демократов больше, так складывается исторически. Тем более сейчас у Трампа довольно противоречивая политика, которую очень многие не разделяют. По опросам демократы действительно опережают республиканцев. Разные опросы дают разный отрыв, где-то они идут почти впритык, а где-то опережают на 6-8%. Республиканцы, по большей части, удерживают поддержку в красных Штатах. Об этом свидетельствуют результаты праймериз. В праймериз побеждают политики, которых поддерживает Трамп. Это говорит о том, что его популярность среди консерваторов сохранилась», — рассказал он.
При этом собеседник НСН указал, что главной целью Трампа сейчас является сохранение балансирующего меньшинства республиканцев в обеих палатах.
«Для Трампа важно, как минимум, не позволить демократам увеличить разрыв в Палате представителей, или в Сенате. Это уже будет для него победа, если он помешает перехватить им обе палаты. Потому что в этом случае сохранится балансирующее меньшинство республиканцев, которые смогут блокировать повестку демократов. Поэтому демократы, конечно, будут проводить активную информационную кампанию, что у Трампа дела плохи. По опросам они опережают, но дьявол деталях: республиканцы удерживают инициативу по многим показателям. Опять же, Техас показал исключение, но чтобы там демократам действительно диктовать свою повестку, нужно занять все места в Сенате», — подытожил он.
Ранее демократы в Палате представителей США предложили выделить Украине 15 миллиардов долларов в рамках законопроекта об «адских санкциях» против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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