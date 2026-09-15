Перед промежуточными выборами в Конгресс лидируют демократы, так что задача Дональда Трампа хотя бы не дать им захватить первенство в Палате представителей или в Сенате. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Верховный суд не дал главе США Дональду Трампу ограничить голосование по почте на промежуточных выборах, пишет CNN. Так, президент предлагал разрешить Почтовой службе США удерживать, возможно, миллионы бюллетеней для голосования по почте. Избирательные комиссии уверены, что это могло бы привести к катастрофическим последствиям. Напомним, что Трамп годами критиковал голосование по почте, выдвигая обвинения в массовых фальсификациях. При этом этот метод активно популяризирует демократическая партия США. Кошкин раскрыл, какую роль играет голосование по почте для демократов.

«По почте, в основном, голосуют демократы. Там принимают бюллетени после дня голосования. Трамп считает это несправедливым. Его мнение, что нужно принимать бюллетени только в день голосования, или как минимум ограничить прием этих бюллетеней несколькими днями. А демократы, с учетом того, что бюллетени могут идти с дальних штатов, считают, что этот срок может быть чуть больше. Также Трамп считает, что по почте должны голосовать только американцы, а не иммигранты, поэтому он пытается сформировать какие-то списки. Но демократы считают, что этот процесс только забюрократизируется и демотивирует избирателей, а именно демократический электорат. Поэтому все споры вокруг голосования по почте тактически и стратегически крайне важны для демократов», — рассказал он.

По его словам, сейчас перевес сил на стороне демократов, чему поспособствовала и противоречивая политика Трампа. Однако все не так однозначно, как кажется.

«Шансы демократов больше, так складывается исторически. Тем более сейчас у Трампа довольно противоречивая политика, которую очень многие не разделяют. По опросам демократы действительно опережают республиканцев. Разные опросы дают разный отрыв, где-то они идут почти впритык, а где-то опережают на 6-8%. Республиканцы, по большей части, удерживают поддержку в красных Штатах. Об этом свидетельствуют результаты праймериз. В праймериз побеждают политики, которых поддерживает Трамп. Это говорит о том, что его популярность среди консерваторов сохранилась», — рассказал он.