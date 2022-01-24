В ДНР заявили о подготовке украинских силовиков к наступлению

По его словам, в подразделениях 1-й отдельной танковой бригады были приостановлены отпуска для всего личного состава, командиры получили приказ находится в пунктах временной дислокации, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков.

Также в определенных Минскими соглашениями местах отвода тяжелой техники и вооружения зафиксировали нахождение танковых экипажей и артиллерийских расчётов, готовящих вооружение к боевому применению. Басурин отметил, что для проведения провокаций в район Авдеевки прибыли военнослужащие полка специального назначения ВС Украины, которые прошли подготовку у инструкторов из Великобритании.

Кроме того, в Народной милиции ДНР заявили о стягивании к линии боевого соприкосновения самоходных реактивных установок разминирования, усилении передовых и штурмовых групп противника, передислокации подразделений 28 бригады ВСУ из Одесской области.

«Все вышеуказанные факты говорят о том, что украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населённые пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта», - подчеркнул Басурин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы Запада в адрес России не помогают разрядке в Европе и могут вселить в горячие головы в Киеве «ошибочные надежды» на то, что вопрос Донбасса можно решить силой, сообщает RT.

