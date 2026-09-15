Меньше трат на лекарства: Грипп в России стал управляемой инфекцией

Грипп в России стал управляемой инфекцией, что сказывается на снижении продаж лекарств в периоды сезонных заболеваний, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Грипп мы плавно переводим в управляемую инфекцию. Все больше людей с каждый годом прививаются от гриппа, сейчас уже началась кампания. Я рекомендую всем, Москва к этому очень ответственно подходит, у нас даже есть мобильные пункты вакцинации. Это помогает снижать показатели заболеваемости, что негативно сказывается на фармацевтическом рынке, на экономических показателях, но здоровье важнее», - отметил он.

Минимальные простудные симптомы чаще всего не являются противопоказаниями для вакцинации от гриппа, но решение принимает врач на месте, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

