«Хотят все»: Драпеко раскрыла, как могут расширить проект «Пушкинской карты»
Елена Драпеко заявила НСН, что опыт «Пушкинской карты» понравился всем: туда просят добавить детей младшего возраста и пенсионеров.
У Минкульта лежат запросы на расширение «Пушкинской карты» на детей с 6 лет, а также на создание подобной карты для пенсионеров. Об этом НСН рассказала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
За пять лет действия «Пушкинской карты» участники программы купили 115 млн билетов на культурные мероприятия на сумму более 57 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ. За все время работы программы 37% купленных по карте билетов пришлось на кино. На театры и дома культуры — по 17%, на музеи — 16%, концерты — 6%. Третьяковскую галерею по «Пушкинской карте» посетили 814 тысяч раз, Мариинский театр — 285 тысяч. Драпеко раскрыла, планируется ли расширение успешного проекта.
«У нас есть несколько просьб. Во-первых, чтобы младшие дети могли пользоваться такой картой с 6 лет. Там есть проблемы, конечно, потому что ребенок пойдет по карте, а сопровождающие его взрослые должны будут платить. Во-вторых, есть даже просьба от пенсионеров учредить для них такую карту. Так что хотят все. Самое главное, пока мы не получили увеличение финансирования. Также мы вынуждены были сократить получателей этой карты, потому что частные организации тоже хотели бы участвовать, но, к сожалению, из-за недостатка финансирования мы оставили такую возможность только определенным организациям. В общем, мы рассматриваем эти запросы, Министерство культуры в курсе о них, но, к сожалению, в силу трудностей бюджетного финансирования, пока вынуждены «наводить порядок». Но напомню, что в карту уже были дополнительно включены кино и цирки для некоторых районов, где нет театров», — рассказала она.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева в беседе с НСН поддержала создание аналога «Пушкинской карты» для спорта.
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