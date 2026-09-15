У Минкульта лежат запросы на расширение «Пушкинской карты» на детей с 6 лет, а также на создание подобной карты для пенсионеров. Об этом НСН рассказала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

За пять лет действия «Пушкинской карты» участники программы купили 115 млн билетов на культурные мероприятия на сумму более 57 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ. За все время работы программы 37% купленных по карте билетов пришлось на кино. На театры и дома культуры — по 17%, на музеи — 16%, концерты — 6%. Третьяковскую галерею по «Пушкинской карте» посетили 814 тысяч раз, Мариинский театр — 285 тысяч. Драпеко раскрыла, планируется ли расширение успешного проекта.