Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии политзаключённых
Политзаключённых в Белоруссии нет. Как сообщает RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На встрече со спецпосланником президента США Джоном Коулом он пояснил, что в белорусском законодательстве просто нет такой статьи.
«Наши беглые разгоняют тему на Западе... что мы кого-то тут отпускаем, но... на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к «большой сделке» с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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