Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии политзаключённых

На встрече со спецпосланником президента США Джоном Коулом он пояснил, что в белорусском законодательстве просто нет такой статьи.

«Наши беглые разгоняют тему на Западе... что мы кого-то тут отпускаем, но... на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к «большой сделке» с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».