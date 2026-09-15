Отдельные случаи разрушения модульных домов, о которых рьяно пишут СМИ, не стоит считать приговором для всей технологии, сказал НСН заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.

Владельцы модульных домов массово жалуются на разрушение конструкций уже через два-три года эксплуатации из-за климата в России, сообщает Baza. Жильцы сталкиваются с гниением полов, появлением грызунов внутри стен, а также с перекосами и деформацией строения уже через несколько месяцев после постройки. Кроме того, хозяева таких домов отмечают насекомых, повышенную влажность и плесень. Лапидус указал, что дело не в самой модульной конструкции, а в ошибках проектировщиков, строителей и недобросовестности отдельных производителей.