Превратятся в труху? Какие риски скрывают модульные дома
Индивидуальное жилищное строительство сегодня популярнее многих других видов строительства, а модульные дома занимают в нём заметную нишу, сказал НСН Азарий Лапидус.
Отдельные случаи разрушения модульных домов, о которых рьяно пишут СМИ, не стоит считать приговором для всей технологии, сказал НСН заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.
Владельцы модульных домов массово жалуются на разрушение конструкций уже через два-три года эксплуатации из-за климата в России, сообщает Baza. Жильцы сталкиваются с гниением полов, появлением грызунов внутри стен, а также с перекосами и деформацией строения уже через несколько месяцев после постройки. Кроме того, хозяева таких домов отмечают насекомых, повышенную влажность и плесень. Лапидус указал, что дело не в самой модульной конструкции, а в ошибках проектировщиков, строителей и недобросовестности отдельных производителей.
«Здесь нужно говорить о честности и порядочности производителей модульных домов. Превращение в труху означает, что были допущены ошибки, связанные с теплоизоляцией и гидроизоляцией. Если модульные дома разрушаются, значит, они были установлены на фундаментные элементы, выполненные с ошибками. Я думаю, что это не повсеместная ситуация. Мы знаем об ошибках в кирпичных, панельных домах и в монолитном строительстве. Но эти проблемы связаны не с самой конструкцией, а с ошибками проектировщиков и строителей. Я бы не стал сильно зацикливаться на этой теме, понимая, что в каждом отдельном случае нужно искать причину. Хотелось бы понять, кому это выгодно. Сегодня индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пользуется колоссальной популярностью — оно даже популярнее, чем многие другие виды строительства. Сектор очень широкий: от дешёвых модульных домов до дорогих дворцов и усадеб. У каждого варианта есть своё применение и свой бюджет. Говоря о цене модульных домов, если поделить её на квадратный метр, получится вполне разумная стоимость. У таких домов есть право на жизнь, и они, безусловно, могут применяться. Модульные дома пригодны для использования и в самых южных, и в самых северных точках страны. Главное — чтобы были учтены все условия», — сказал собеседник НСН.
Ранее Лапидус сказал НСН, что стоимость ремонтных работ в России продолжает расти под давлением инфляции, логистических сложностей и последствий импортозамещения.
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