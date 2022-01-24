«Пропагандистский трюк»: «Эвакуацию» американцев из Киева назвали «показушной»
США контролируют СМИ, поэтому могут создавать для западного обывателя картинку российской «агрессии», отметил дипломат Василий Корчмарь.
«Эвакуируя» своих сотрудников, США применяют старый пропагандистский прием для оправдания своих поступков в глазах населения западных стран, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины, так как существует «угроза военных действий со стороны России». Также американским гражданам рекомендовано покинуть Украину и не посещать Россию.
«Надо сразу отметить, что в истории дипломатии США делали такие приемы неоднократно. Берут человеческий фактор: мол, ситуация сложная, мы должны всех вывезти, там угроза нашей безопасности, война, агрессия! Страх – великое дело. Начинается паника, и все меры, которые потом принимает правительство, могут поддерживаться большинством населения страны. Взять любое событие в мире, где идет напряжение ситуации, они первое, что делают – это вывозят сотрудников: дипломатов, советников своих. Даже взять ситуацию августа 2008 года. За пару дней до начала войны Грузии с Южной Осетией тысячи американских сотрудников было вывезено из Грузии, а через пару дней они туда вернули тысячу миротворцев. Они используют старый пропагандистский трюк, это было не один раз. Что касается Украины, это какое-то сумасшествие. Эта пропаганда – она просто рвется наружу. Это делается в первую очередь для внутреннего потребления, для граждан Западной Европы, для украинцев. Это комплекс мер пропагандистских, показушных, чтобы опять выставить Россию в качестве агрессора, прямо вот сейчас, надо обязательно своих дипломатов вывезти, не дай бог кому-то разрешить в Россию выехать. Они хотят на этой пропаганде выиграть, вот тогда они попляшут, скажут: «Вот, действительно, мы приняли меры, и все успокоились». Настолько я уже [такого] насмотрелся, наслушался! Смешно комментировать. Средства массовой информации у них, у американцев, они и раздувают моментально. То, что многие могут в это поверить – это очевидно», - отметил посланник в отставке.
Он подчеркнул, что причиной для подобных действий стали российские требования к НАТО дать гарантии по безопасности.
«Наши предложения по гарантиям безопасности всколыхнули Запад. Им нужно что-то противопоставить – вот, напряжение обстановки. Это создает такую атмосферу, что переговоры невозможны практически. Идет обострение, специальное нагнетание. Вполне вероятно, что США откажутся [давать гарантии]. Я пока не очень убежден в том, что они в течение недели дадут ответ. Можете себе представить, какие им надо скорости включать, чтобы со своими союзниками эти вопросы проговорить, согласовать свои предложения, тем более на бумаге? Это сложно сделать. А мы просим именно в письменном виде, потому что ждем от них ответа. Если у них будут ответные предложения, то нужно садиться за стол переговоров и готовить какой-то общий документ в виде соглашения, чтобы этот документ четко проговорил гарантии безопасности», - напомнил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва ждет от США письменного ответа по каждому предложению гарантий безопасности.
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