«Пропагандистский трюк»: «Эвакуацию» американцев из Киева назвали «показушной»

«Эвакуируя» своих сотрудников, США применяют старый пропагандистский прием для оправдания своих поступков в глазах населения западных стран, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины, так как существует «угроза военных действий со стороны России». Также американским гражданам рекомендовано покинуть Украину и не посещать Россию.