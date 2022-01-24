«Украину готовят к войне»: В Совфеде оценили поставки оружия Киеву

«То говорят, что есть распоряжение [Госдепа эвакуировать дипломатов], то они опровергают. К этой информации есть большие вопросы, сложно комментировать. Но если всё-таки, такое решение принято, то Госдеп считает Украину, во-первых, опасной страной для проживания, во-вторых, это может говорить о том, что на Украине может готовиться какая-то серьёзная провокация военная», — сказал NEWS.ru сенатор.

Накануне Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России».

Киев сконцентрировал огромное количество военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе, что говорит о подготовке Украины к наступательным действиям. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация на Украине будет «болезненным и кровавым делом». Он считает, что вторжение на Украину может стать для России «новой Чечнёй». Британский премьер не считает вторжение необратимым, а поставки оружия Киеву он объяснил желанием Великобритании помогать Украине защищать себя.



