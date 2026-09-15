Песков назвал «очень хорошей» идею Трампа об энергетическом перемирии

Он отметил, что при вводе такого перемирия нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут работать без какой-либо угрозы и Россия «насытит абсолютно внутренний рынок».

«Но мы и так могли этот рынок стабилизировать, и он близок к полному насыщению», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп написал в соцсетях, что Украина согласилась не наносить удары по российскому энергетическому комплексу, а Россия якобы «согласилась сделать то же самое». При этом официальных подтверждений от Киева и Москвы пока не последовало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

