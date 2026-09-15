Песков объяснил, что нужно для насыщения мирового энергорынка топливом
Для насыщения мирового рынка нефтепродуктами необходимо отменить санкции. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, только в этом случае «мир насытится этими нефтепродуктами», а цены начнут снижаться.
Представитель Кремля добавил, что также следует обеспечить безопасное торговое мореходство, но Украина не склонна его гарантировать.
«Страдают не только наши нефтеналивные суда, но и принадлежащие другим странам», - заключил он.
Ранее страны БРИКС в совместном заявлении выступили против введения односторонних мер связанных с торговлей и финансами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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