Историк русской кухни Павел Сюткин получил шесть лет колонии за фейки

Автор книг по истории русской кухни Павел Сюткин (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)был признан виновным по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

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Основанием для возбуждения дела стали публикации Сюткина в Telegram. Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что они содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ. Блогер вину он не признал.

Сторона обвинения запрашивала для Сюткина восемь лет лишения свободы. Зюзинский суд Москвы ограничился шестью годам колонии общего режима. Защита блогера намерена обжаловать приговор.

Ранее зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получил по делу о распространении фейков о российской армии 11 лет и месяц лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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