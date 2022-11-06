«Пыл убавится». Эксперты раскрыли сроки начала переговоров по урегулированию кризиса на Украине
Эксперты поспорили о возможности проведения переговоров с Россией по вопросу завершения конфликта на Украине.
Единственным достойным вариантом завершить конфликт на Украине являются переговоры Киева и Москвы. О этом пишет автор портала 19fortyfive Дэниел Дэвис.
Он считает, что политики США и Украины, толкают Киев к затяжному конфликту. В результате это не повлияет на стратегический баланс, но приведет к страданию граждан. Дэвис делает вывод, что непопулярный в западном мире выход – переговоры сторон – может стать единственным для урегулирования конфликта на Украине, передает РИА Новости.
По мнению некоторых экспертов, США рассматривают боевые действия на Украине как противостояние с Россией и Китаем. Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», именно поэтому США не спешат проводить переговоры. По его словам, если бы этого противостояния не было, все давно бы решилось дипломатией.
«Нужно учитывать, что речь идет не только об Украине. Сейчас они рассматривают Украину как некое противостояние с Россией и Китаем, поэтому им пока удается подписывать под эту стратегию и политиков, и общественное мнение. Если бы дело было только в Украине, тогда все давно бы изменилось», - объяснял Рогулев.
Если коллективный Запад продолжит поставлять оружие на Украину, то дальнейшая ситуация будет лишь ухудшаться. Для разрешения конфликта необходимо перейти к переговорам и услышать позиции друг друга, заявил НСН председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер.
«Мы с февраля ведем речь о том, что отправка в Москву как можно большего числа дипломатов будет гораздо лучшим решением, чем снабжение Украины оружием. Если Запад продолжит поставлять вооружение на Украину, то ситуация будет становиться лишь хуже… Весь коллективный Запад начал антироссийскими санкциями агрессивную экономическую войну, и выходить из этого положения будет очень сложно. Думаю, что выбран неверный путь», — отметил он.
США в частном порядке просит украинского президента Владимира Зеленского в частном порядке показать готовность к переговорам с Россией, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Журналисты полагают, что такая демонстрация позволит Украине «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников», а не на то, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.
Ряд специалистов считает, что политика США на Украине изменится в ноябре, после выборов в Конгресс. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным.
«Еще 23 февраля все можно было остановить, если бы Байден сказал, что Америка отказывается от поддержки вступления Украины в НАТО. У России были и другие требования, дальше можно было уже вести переговоры. Байден является прямым виновником: он контролирует Зеленского и всю украинскую элиту. Одно его слово могло сохранить жизни десяткам тысяч людей. Может быть момент, что если демократическая партия проиграет 8 ноября, то Байдена заставят (пойти на переговоры – ред. НСН). Сейчас Байден говорит, что будет разговаривать с Путиным только про обмен. Но, думаю, его пыл убавится к встрече Большой двадцатки», - говорил профессор.
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4 октября Украина официально отказалась от переговоров с Москвой после ратификации президентом страны решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров. Владимир Зеленский заявил, что Киев отказывается возобновлять переговоры с Москвой, пока Владимир Путин остается президентом России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов провести переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом, но при условии гарантий безопасности для страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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