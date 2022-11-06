«Пыл убавится». Эксперты раскрыли сроки начала переговоров по урегулированию кризиса на Украине

Он считает, что политики США и Украины, толкают Киев к затяжному конфликту. В результате это не повлияет на стратегический баланс, но приведет к страданию граждан. Дэвис делает вывод, что непопулярный в западном мире выход – переговоры сторон – может стать единственным для урегулирования конфликта на Украине, передает РИА Новости.

По мнению некоторых экспертов, США рассматривают боевые действия на Украине как противостояние с Россией и Китаем. Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», именно поэтому США не спешат проводить переговоры. По его словам, если бы этого противостояния не было, все давно бы решилось дипломатией.

«Нужно учитывать, что речь идет не только об Украине. Сейчас они рассматривают Украину как некое противостояние с Россией и Китаем, поэтому им пока удается подписывать под эту стратегию и политиков, и общественное мнение. Если бы дело было только в Украине, тогда все давно бы изменилось», - объяснял Рогулев.