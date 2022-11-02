Захарова: Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговоры

Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают «Известия».

Захарова: Россия готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине

По её словам, это должны быть ясные и недвусмысленные заявления украинского руководства о стремлении возобновить переговоры с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина отказывается от переговоров с Россией по указке США, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаМария Захарова
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