Американский экономист указал на ошибку Запада в отношениях с Россией
По мнению американского экономиста Джеффри Сакса, Украина для Европы может оказаться «новым Афганистаном». Сакс считает, это случится, если США не поменяет свою позицию в отношении России и не сядет за стол переговоров. Об этом экономист из Соединенных Штатов рассказал португальскому телеканалу RTP.
Он подчеркнул, что Европа была «чемпионом дипломатии», но в настоящее время находится под влиянием США.
«Теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить Путина! Мы не ведем переговоров! Такой подход очень опасен для Европейского союза, ведь он находится на передовой и может сильно пострадать от всего этого», — отметил Сакс.
По его мнению, Брюссель следует не разуму, а американской повестке. Он также заявил, что США сделают из Украины второй Афганистан и оставят эту страну в руинах, потому что «это американский стиль».
Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Евросоюз ограничениями в отношении России раздул глобальную проблему из локального конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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