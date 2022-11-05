Американский экономист указал на ошибку Запада в отношениях с Россией

Он подчеркнул, что Европа была «чемпионом дипломатии», но в настоящее время находится под влиянием США.

«Теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить Путина! Мы не ведем переговоров! Такой подход очень опасен для Европейского союза, ведь он находится на передовой и может сильно пострадать от всего этого», — отметил Сакс.

По его мнению, Брюссель следует не разуму, а американской повестке. Он также заявил, что США сделают из Украины второй Афганистан и оставят эту страну в руинах, потому что «это американский стиль».

Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Евросоюз ограничениями в отношении России раздул глобальную проблему из локального конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

