В качестве обоснования издание привело слова лидера Республиканской партии в палате представителей Кевина Маккарти. По его словам, республиканцы в случае своей победы намерены пересмотреть размеры помощи Киеву. Как заявил парламентарий, отказ Вашингтона от переговоров с Москвой о завершении конфликта вокруг Украины ведет мир к возможному ядерному конфликту.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодняшняя ситуация в отношения с США схожа с Карибским кризисом, поскольку непосредственные угрозы создают прямо на границах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

