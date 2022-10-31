СМИ сообщили условие для начала переговоров между Россией и США

В случае поражения Демократической партии на выборах в американский Конгресс власти США могут начать переговоры с Россией, сообщает The National Interest.

Песков назвал условия для разговора Путина и Байдена

В качестве обоснования издание привело слова лидера Республиканской партии в палате представителей Кевина Маккарти. По его словам, республиканцы в случае своей победы намерены пересмотреть размеры помощи Киеву. Как заявил парламентарий, отказ Вашингтона от переговоров с Москвой о завершении конфликта вокруг Украины ведет мир к возможному ядерному конфликту.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодняшняя ситуация в отношения с США схожа с Карибским кризисом, поскольку непосредственные угрозы создают прямо на границах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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