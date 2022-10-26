Оппозиция Германии призвала Зеленского к немедленным переговорам с Путиным

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках визита на Украину должен настоять на немедленном начале Владимиром Зеленским переговоров о заключении мира, после чего немецкому лидеру следует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла агентству РИА Новости.

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Политический деятель отметил, что Штайнмайер стремится выразить солидарность с Киевом, однако эту цель Крупалла назвал односторонней. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» призвал немецкого лидера разъяснить Зеленскому необходимость скорейшего проведения мирных переговоров, используя свой авторитет и опыт. Немецкий оппозиционер подчеркнул, что украинский президент должен показать свою готовность к переговорам с Москвой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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