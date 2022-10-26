Оппозиция Германии призвала Зеленского к немедленным переговорам с Путиным

Политический деятель отметил, что Штайнмайер стремится выразить солидарность с Киевом, однако эту цель Крупалла назвал односторонней. Сопредседатель «Альтернативы для Германии» призвал немецкого лидера разъяснить Зеленскому необходимость скорейшего проведения мирных переговоров, используя свой авторитет и опыт. Немецкий оппозиционер подчеркнул, что украинский президент должен показать свою готовность к переговорам с Москвой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

