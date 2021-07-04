Провокация Defender. Минусы для всех

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН прокомментировал оценку ситуации с британским эсминцем, которую дал президент РФ на Прямой линии.

«По поводу провокаций, которые в последнее время станы НАТО допускают в отношении российских границ. Путин лишний раз привлёк внимание к тому, что победителей в глобальной войне не будет», - отметил политолог.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила британского посла в России Крым и поблагодарила посольство Великобритании за рекламу курортных возможностей этого российского региона.

«Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы», - отметила официальный представитель МИД РФ.

