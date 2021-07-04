Провокация Defender. Минусы для всех
Военные эксперты и политологи обсудили в эфире НСН инцидент с британским эсминцем Defender в акватории Крыма.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков полагает, что провокации, подобные инциденту с британским эсминцем Defender около берегов Крыма, планируются с участием США.
«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется всё-таки у «старших товарищей» — всё-таки за океаном», — заявил Песков.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» убежден, что инцидент с британским кораблем нельзя считать частью разведывательной кампании, это вопрос проверки реагирования.
«Это была не просто разведка, это было военно-политическая разведка. Я так полагаю, что при современной спутниковой связи, при той агентуре, которая имеется наверняка у Украины, США и Англии в Крыму, при той безалаберности, которая царит в наших вооруженных силах, они и так все знают. В данном случае речь шла именно о проверке реагирования, насколько жестко могут и готовы реагировать российские вооруженные силы. В принципе, эта задача была решена успешно и без каких-либо потерь. Жалкие и беспомощные действия ВМФ Российской Федерации и погранвойск показали, что не готовы никак реагировать», - считает собеседник «Радиоточки НСН».
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал незамедлительно реагировать в случае малейшего нарушения другими странами границ России.
«В советское время, когда в наши воды заходили два американских корабля, мы их вытесняли и даже шли на таран и столкновение. И сейчас был пример, который я считаю правильным, на Тихоокеанском флоте, на Дальнем Востоке, когда американец пытался войти в наши территориальные воды, но ему открыто по международному каналу связи было сказано: «Если вы не покинете наши воды, мы вынуждены идти на столкновение». (Имеется в виду инцидент с эскадренным миноносцем ВМС США «Джон Маккейн» в ноябре 2020 года – прим. НСН). И они быстро покинули нашу территорию, и стороны разошлись миром. И я считаю, что всегда нам нужно поступать смело и решительно, без боязни ответственности за рискованный маневр. Так мы учим в корабельном уставе. В обязанностях командира это записано. И мы должны свято это выполнять», - подчеркнул бывший начальник штаба Черноморского флота.
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН прокомментировал оценку ситуации с британским эсминцем, которую дал президент РФ на Прямой линии.
«По поводу провокаций, которые в последнее время станы НАТО допускают в отношении российских границ. Путин лишний раз привлёк внимание к тому, что победителей в глобальной войне не будет», - отметил политолог.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила британского посла в России Крым и поблагодарила посольство Великобритании за рекламу курортных возможностей этого российского региона.
«Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы», - отметила официальный представитель МИД РФ.
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