«Украина готовится к реваншу». Стрелков предупредил Путина насчет провокаций в Черном море

Он также подчеркнул, что при современных технологиях и возможностях спецслужб инцидент с британским кораблем нельзя считать частью разведывательной кампании, это вопрос проверки реагирования.

«Это была не просто разведка, это было военно-политическая разведка. Я так полагаю, что при современной спутниковой связи, при той агентуре, которая имеется наверняка у Украины, США и Англии в Крыму, при той безалаберности, которая царит в наших вооруженных силах, они и так все знают. В данном случае речь шла именно о проверке реагирования, насколько жестко могут и готовы реагировать российские вооруженные силы. В принципе, эта задача была решена успешно и без каких-либо потерь. Жалкие и беспомощные действия ВМФ Российской Федерации и погранвойск показали, что не готовы никак реагировать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Стрелков уверен, что Украина и ее покровители никогда не смирятся с включением Крыма в состав России, а, значит, провокации не прекратятся.

«Глупо рассчитывать на то, что украинская власть каким-то образом смирится с потерей Крыма и будет перестраивать свою политику. Тем более, наивно было бы ожидать, что структуры и государства, которые поддерживали Украину в этом мятеже, также смирятся с этой потерей», - подчеркнул он.

В ходе «Прямой линии» Владимир Путин прокомментировал ситуацию с эсминцем так: «Было очевидно, что эсминец преследовал военные цели, смотрели, что где у нас включается и как работает. И есть политическая составляющая. Ради чего это делается? Можете не признавать выбор крымчан, но зачем действовать так? Но даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить себе, чтобы мир стал на грань Третьей мировой войны. Почему? Потому, что никто из них не вышел бы победителем из неё», - отметил верховный главнокомандующий.

Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не бояться ответственности за решительные маневры в ответ на провокации НАТО.

