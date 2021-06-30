«Украина готовится к реваншу». Стрелков предупредил Путина насчет провокаций в Черном море
Экс-министр обороны ДНР заявил, что Украина с союзниками ждут подходящего момента для нанесения удара, а Россия никак не реагирует на провокации.
В ходе «Прямой линии» Владимир Путин оценил ситуацию с провокацией британского эсминца Defender у Крыма и допустил вероятность уничтожения зарубежного корабля.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что британский корабль вышел из российских вод не только без каких-либо трудностей, но и без малейших повреждений.
«Корабль спокойно без повреждений, без малейших трудностей вышел из российских территориальных вод, и наш президент теперь может говорить все, что угодно. Если бы да кабы. Украина постоянно будет готовиться к реваншу после 2014 года, и будет выжидать удобного момента вместе с союзниками, когда Российская Федерация ослабнет, чтобы нанести этот удар», - отметил Стрелков.
Он также подчеркнул, что при современных технологиях и возможностях спецслужб инцидент с британским кораблем нельзя считать частью разведывательной кампании, это вопрос проверки реагирования.
«Это была не просто разведка, это было военно-политическая разведка. Я так полагаю, что при современной спутниковой связи, при той агентуре, которая имеется наверняка у Украины, США и Англии в Крыму, при той безалаберности, которая царит в наших вооруженных силах, они и так все знают. В данном случае речь шла именно о проверке реагирования, насколько жестко могут и готовы реагировать российские вооруженные силы. В принципе, эта задача была решена успешно и без каких-либо потерь. Жалкие и беспомощные действия ВМФ Российской Федерации и погранвойск показали, что не готовы никак реагировать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Стрелков уверен, что Украина и ее покровители никогда не смирятся с включением Крыма в состав России, а, значит, провокации не прекратятся.
«Глупо рассчитывать на то, что украинская власть каким-то образом смирится с потерей Крыма и будет перестраивать свою политику. Тем более, наивно было бы ожидать, что структуры и государства, которые поддерживали Украину в этом мятеже, также смирятся с этой потерей», - подчеркнул он.
В ходе «Прямой линии» Владимир Путин прокомментировал ситуацию с эсминцем так: «Было очевидно, что эсминец преследовал военные цели, смотрели, что где у нас включается и как работает. И есть политическая составляющая. Ради чего это делается? Можете не признавать выбор крымчан, но зачем действовать так? Но даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить себе, чтобы мир стал на грань Третьей мировой войны. Почему? Потому, что никто из них не вышел бы победителем из неё», - отметил верховный главнокомандующий.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не бояться ответственности за решительные маневры в ответ на провокации НАТО.
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