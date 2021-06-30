Путин оценил ситуацию с британским эсминцем
Президент России Владимир Путин не считает, что провокация с эсминцем Defender у Крыма поставила мир на грань Третьей мировой войны.
«Было очевидно, что эсминец преследовал военные цели, смотрели, что где у нас включается и как работает. И есть политическая составляющая. Ради чего это делается? Можете не признавать выбор крымчан, но зачем действовать так? Но даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить себе, чтобы мир стал на грань Третьей мировой войны. Почему? Потому, что никто из них не вышел бы победителем из неё», - отметил глава государства.
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