Политолог Мухин: Итоги Прямой линии президента
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, тем пресс-конференции Владимира Путина.
Прямая линия с Путиным длилась почти четыре часа
Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии 30 июня ответил на 68 вопросов, а в целом мероприятие продлилось три часа 42 минуты.
Алексей Мухин: «Вообще, Прямая линия в этом году превратилась в своеобразный ситуационный центр, который осуществляет, по сути, глобальный мониторинг управления кризисными ситуациями, судя по широте круга структурированных вопросов, которые были заданы и сформулированы населением», - отметил он.
Путин назвал цифру инфляции в России
Инфляция в России на сегодня с начала года составляет 5,9%, сообщил президент в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным. По словам главы государства, власти обращают внимание на проблему роста цен, хотя реагируют не всегда своевременно.
Алексей Мухин: «Президент в ходе Прямой линии охотно делегировал ответственность за антикризисные меры правительству и региональным властям, это было совершенно очевидно. При этом он упомянул волонтеров и отдельно ОНФ в качестве своих опорных сил - таких добрых гномов, которых президент использует для того, чтобы мониторить основные социальные проблемы населения. И решать их по мере поступления информации», - добавил политолог.
Путин рассказал о льготном кредитовании для бизнеса
Отвечая на вопрос о проценте кредитования в рамках Прямой линии, президент согласился, что проценты, которые банки предлагают для кредитования – до 18% - это «многовато». Президент отметил, что в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадали больше всех, но правительство предприняло целый рад мер поддержки.
Алексей Мухин: «Президент внимательно следит за финансовой системой, регулярно подчеркивая, что она стабильна. Среди ключевых вопросов были весьма традиционные: когда снимут ковидные ограничения, что будет с ценами на продукты, требовали также прогноза по росту или снижению безработицы. Мне, кажется, что Владимир Путин отвечал на эти вопросы довольно охотно и компетентно, обладая достаточно большим объемом информации, которая предоставлена ему кабинетом министров», - предположил он.
Путин сообщил, что привился «Спутником V»
Президент России Владимир Путин рассказал, что при выборе вакцины для прививки от коронавируса руководствовался примером знакомых и желанием быть дольше защищенным.
Алексей Мухин: «Стало известно, что Путин вакцинировался «Спутником». Раньше это скрывалось для того, чтобы не создавать конкурентные преимущества для этой вакцины. И даже анонсировал написание статьи о разделении российского народа. Публикация статей уже давно стала обычно практикой для президента. Так он общается со своими западными партнерами», - прокомментировал политолог.
Путин объяснил, почему Украину не включили в список недружественных стран
Президент России заявил, что не считает украинский народ недружественным.
Алексей Мухин: «Интересно, что Владимир Путин, объясняя, почему Украина не внесена в список не дружественных государств по версии Министерства иностранных дел, говорил о том, что украинский-то народ не дружественным по отношению к россиянам не является. А не дружественным является руководство Украины, исключившее русских из списка коренных народов страны. Тема о разделенном русском народе давно интересует Путина из-за трагического положения, в котором оказались русские после распада СССР в бывших союзных республиках не только на Украине, но и в Прибалтике, Казахстане, Узбекистане и так далее», - рассказал он.
Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией
Президент России Владимир Путин заявил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender во время недавнего инцидента у берегов Крыма, третья мировая война все равно бы не началась.
Алексей Мухин: «По поводу провокаций, которые в последнее время станы НАТО допускают в отношении российских границ. Путин лишний раз привлёк внимание к тому, что победителей в глобальной войне не будет. И провокации в ходе международных военных учений недопустимы», - отметил политолог.
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