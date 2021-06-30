Политолог Мухин: Итоги Прямой линии президента

Алексей Мухин: «Интересно, что Владимир Путин, объясняя, почему Украина не внесена в список не дружественных государств по версии Министерства иностранных дел, говорил о том, что украинский-то народ не дружественным по отношению к россиянам не является. А не дружественным является руководство Украины, исключившее русских из списка коренных народов страны. Тема о разделенном русском народе давно интересует Путина из-за трагического положения, в котором оказались русские после распада СССР в бывших союзных республиках не только на Украине, но и в Прибалтике, Казахстане, Узбекистане и так далее», - рассказал он.

