«Бомбометания» в Twitter. Проход британского эсминца возле Крыма вызвал скандал
Великобритания и Россия обменялись взаимными обвинениями в Twitter, а на Украине назвали инцидент российской агрессией и потребовали членства в НАТО.
Проход британского эсминца «Defender» в 12-мильной зоне от Крыма в районе мыса Фиолент вызвал не только «предупредительные бомбометания» бомбардировщиков (как сообщали в Минобороны России), но и словесные «бомбометания» между представителями властей обеих стран.
В российском оборонном ведомстве заявили в Twitter, что британский эсминец на три километра вошел в российские территориальные воды, из-за чего бомбардировщики Су-24М открыли предупредительный огонь. В министерстве обороны Великобритании на это ответили, что эсминец совершал проход по «международно-признанному коридору», «российские суда следили» за этим, при этом британская сторона уведомила россиян о проходящих учениях, сообщает британская сторона в Twitter. И дело здесь не столько в непонимании, где проходят границы акватории, сколько в разном определении стран, чей Крым. Очевидно, в Соединенном Королевстве считают, что Крым относится к территории Украины, поэтому и действия эсминца совершались в украинских территориальных водах и поэтому абсолютно законны. В России придерживаются противоположной точки зрения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва расценивает действия эсминца ВМС Великобритании в Черном море как грубую провокацию, а британский посол в Москве Дебора Броннерт будет вызвана в МИД РФ. Позднее в своем Telegram-канале Захарова написала, что Минобороны Великобритании и посольство РФ в Москве распространяют ложь о произошедшем инциденте. Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника.
Кадры пресечения Черноморским флотом совместно с Пограничной службой ФСБ России нарушения государственной границы Российской Федерации эсминцем УРО «Дефендер» ВМС Великобритании pic.twitter.com/bmuBpv1C9t— Минобороны России (@mod_russia) June 23, 2021
Би-би-си в свою очередь опубликовало свое видео от своего корреспондента Джонатана Била, который находился на борту британского эсминца. Он заявил, что корабль вышел из порта Одессы в Грузию и следовал по «юридически признанному пути». Затем, по его словам, эсминец сопровождали российский военный корабль, военные беспилотники и самолеты, корабль береговой охраны. Затем, как показано на видео Би-би-си, корабль получил предупреждение по радио: «Если Вы не измените курс, я открою огонь». После чего были сделаны выстрелы, некоторые из которых, по словам Била, прошли «слишком близко».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал произошедшее «агрессией» со стороны России и призвал к новому уровню взаимодействия Киева и НАТО, пишет РИА Новости. При этом председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк считает инцидент основанием для того, чтобы немедленно потребовать от альянса предоставления Киеву Плана действий в отношении членства (ПДЧ). В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал реакцию украинской стороны суетой.
«Украина суетится, дергается, требует. Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», - заключил Пушков в своем Telegram-канале.
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия должна незамедлительно реагировать в случае малейшего нарушения другими странами ее границ.
«В советское время, когда в наши воды заходили два американских корабля, мы их вытесняли и даже шли на таран и столкновение. И сейчас был пример, который я считаю правильным, на Тихоокеанском флоте, на Дальнем Востоке, когда американец пытался войти в наши территориальные воды, но ему открыто по международному каналу связи было сказано: «Если вы не покинете наши воды, мы вынуждены идти на столкновение». (Имеется в виду инцидент с эскадренным миноносцем ВМС США «Джон Маккейн» в ноябре 2020 года – прим. НСН). И они быстро покинули нашу территорию, и стороны разошлись миром. И я считаю, что всегда нам нужно поступать смело и решительно, без боязни ответственности за рискованный маневр. Так мы учим в корабельном уставе. В обязанностях командира это записано. И мы должны свято это выполнять», - подчеркнул бывший начальник штаба Черноморского флота.
С 28 июня по 10 июля пройдут военные учения «SeaBreeze-2021». В них поучаствуют 32 страны, в том числе члены блока НАТО.
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