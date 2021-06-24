«Бомбометания» в Twitter. Проход британского эсминца возле Крыма вызвал скандал

Проход британского эсминца «Defender» в 12-мильной зоне от Крыма в районе мыса Фиолент вызвал не только «предупредительные бомбометания» бомбардировщиков (как сообщали в Минобороны России), но и словесные «бомбометания» между представителями властей обеих стран.

В российском оборонном ведомстве заявили в Twitter, что британский эсминец на три километра вошел в российские территориальные воды, из-за чего бомбардировщики Су-24М открыли предупредительный огонь. В министерстве обороны Великобритании на это ответили, что эсминец совершал проход по «международно-признанному коридору», «российские суда следили» за этим, при этом британская сторона уведомила россиян о проходящих учениях, сообщает британская сторона в Twitter. И дело здесь не столько в непонимании, где проходят границы акватории, сколько в разном определении стран, чей Крым. Очевидно, в Соединенном Королевстве считают, что Крым относится к территории Украины, поэтому и действия эсминца совершались в украинских территориальных водах и поэтому абсолютно законны. В России придерживаются противоположной точки зрения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва расценивает действия эсминца ВМС Великобритании в Черном море как грубую провокацию, а британский посол в Москве Дебора Броннерт будет вызвана в МИД РФ. Позднее в своем Telegram-канале Захарова написала, что Минобороны Великобритании и посольство РФ в Москве распространяют ложь о произошедшем инциденте. Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника.