«Эпическое фиаско»: Минобороны прокомментировало действия британского эсминца в Черном море

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что сообщения о предупредительных выстрелах для британского эсминца — не более чем «российская дезинформация», напоминает журнал «Профиль».

По словам Конашенкова, действия корабля Defender, который сменил курс после предупредительных выстрелов российского сторожевого корабля — фиаско, которое «останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил».

«Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя всё дезинформацией», — цитирует генерал-майора РИА Новости.

Представитель Минобороны призвал командование британских ВМС и Пентагон, направляющих свои корабли в Черное море, «не испытывать напрасно судьбу», отмечает РИА ФАН.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил границу в территориальном море РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные отреагировали на заход корабля предупредительной стрельбой и сбросили несколько бомб по курсу движения эсминца, напоминает Ura.ru.

В Великобритании заявили, что корабль «совершил мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было. При этом в Кремле назвали инцидент с эсминцем спланированной провокацией, пишет «Свободная пресса».

