В Великобритании назвали ошибкой потерю секретных документов об операции эсминца Defender

Потеря секретных документов о проходе британского эсминца Defender у берегов Крыма — допущенная одним человеком ошибка, заявил замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин. Об этом сообщает BBC.

«Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», — цитируют замминистра Известия.

Куин подчеркнул, что потерявший документы сотрудник министерства сам признался в этом, сообщает RT. Замминистра выразил сожаление о произошедшем, пообещав провести тщательное расследование. Его результаты могут появиться уже на этой неделе, также Минобороны пересмотрит порядок обращения с секретной информацией, отмечает телеканал «360».

Ранее BBC опубликовала отрывки из секретных документов о проходе британского эсминца Defender вдоль побережья Крыма. Папку с документами общим объемом около 50 страниц обнаружил случайный прохожий рядом с автобусной остановкой в графстве Кент, напоминает Газета.ру. Находка была передана в редакцию телерадиокомпании.

Эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. В ответ на вход корабля в российские воды сторожевой корабль РФ открыл предупредительную стрельбу, напоминает Ura.ru. В Великобритании заявили, что Defender «совершил мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было. В свою очередь, в Кремле назвали инцидент с эсминцем спланированной провокацией, пишет «Свободная пресса».

