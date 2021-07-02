Захарова пригласила британского посла в Крым, «но не на эсминце»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила британского посла в России Крым и поблагодарила посольство Великобритании за рекламу курортных возможностей этого российского региона.

Так она прокомментировала заявление британской дипмиссии перед четвертьфиналом Евро-2020 Англия Украина. Посольство выразило надежду, что в ближайшее время сборная Украины сможет сыграть домашний матч в «контролируемом Украиной Донецке», а затем отправиться на отдых в «украинский Крым».

Британское посольство выразило надежду, что сборная Украины по футболу отдохнет в Крыму

«Британское посольство перед матчем Англия-Украина выразило надежду, что украинская сборная сможет скоро сыграть в Донецке, а потом поедет в отпуск в Крым. Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма», - написала Захарова.

При этом она пригласила британского посла в Крым, предложив на выбор несколько видов транспорта.

«Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы», - отметила официальный представитель МИД РФ.

Британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. В ответ на вход корабля в российские воды сторожевой корабль РФ открыл предупредительную стрельбу. В Кремле назвали инцидент с эсминцем спланированной провокацией. При этом в Великобритании утверждают, что Defender «совершил мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было, хотя было опубликовано соответствующее видео.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:КрымВеликобританияМария Захарова
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