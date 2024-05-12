Провокации Саакашвили?: В Грузии прошел самый массовый митинг против закона об иноагентах

Как сообщает РИА Новости, 11 мая протестующие вышли сразу на несколько улиц города, а после массово направились на площадь Европы. Отмечается, что этот протест был приурочен ко Дню Европы. Позже в Тбилиси начался сильный дождь, поэтому митингующим пришлось разойтись. Однако организаторы шествия все равно призвали протестующих присоединиться к митингу на следующий день.

По данным источника, они планируют вновь собраться ночью 12 мая у здания парламента в Тбилиси и просидеть там до утра, чтобы в понедельник 13 мая встретить депутатов, так как именно в этот день пройдет третье слушание в законодательном органе по рассмотрению законопроекта об иноагентах.

Изначально, когда этот закон собирались принять еще в 2023 году, он предусматривал то, что юридические лица и пресса с иностранным финансированием в более чем 20% должны регистрироваться в специальном реестре Минюста. Однако теперь после внесения нескольких поправок из-за недовольства граждан Грузии его создатели хотят обязать НКО и СМИ просто предоставлять ежегодный отчет о финансировании.