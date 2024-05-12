Провокации Саакашвили?: В Грузии прошел самый массовый митинг против закона об иноагентах
Несмотря на сокращения требований в законопроекте об иноагентах, в Грузии продолжаются митинги.
В Тбилиси вновь проходят митинги против принятия закона об иноагентах. Митингующие видят в нем аналог российского и американского права, а грузинские политики — путь к ускорению евроинтеграции страны. Однако некоторые политологи все же усматривают в этих шествиях попытки спровоцировать действующее правительство Грузии.
САМЫЙ МАССОВЫЙ
Накануне вечером в столице Грузии Тбилиси прошел самый массовый за последний месяц митинг против принятия законопроекта об иноагентах.
Как сообщает РИА Новости, 11 мая протестующие вышли сразу на несколько улиц города, а после массово направились на площадь Европы. Отмечается, что этот протест был приурочен ко Дню Европы. Позже в Тбилиси начался сильный дождь, поэтому митингующим пришлось разойтись. Однако организаторы шествия все равно призвали протестующих присоединиться к митингу на следующий день.
По данным источника, они планируют вновь собраться ночью 12 мая у здания парламента в Тбилиси и просидеть там до утра, чтобы в понедельник 13 мая встретить депутатов, так как именно в этот день пройдет третье слушание в законодательном органе по рассмотрению законопроекта об иноагентах.
Изначально, когда этот закон собирались принять еще в 2023 году, он предусматривал то, что юридические лица и пресса с иностранным финансированием в более чем 20% должны регистрироваться в специальном реестре Минюста. Однако теперь после внесения нескольких поправок из-за недовольства граждан Грузии его создатели хотят обязать НКО и СМИ просто предоставлять ежегодный отчет о финансировании.
УЖЕ БЫЛО
На этой неделе в Тбилиси уже проходили митинги с задержаниями протестующих. В тот раз участники акции вышли в поддержку грузинского военного блогера Учи Абашидзе, который освещал события на Украине и также выступал против закона об иноагентах.
Участники марша прошли от дома Абашидзе к проспекту Чавчавадзе. Однако протестующих стали задерживать только после того, как они начали блокировать дорогу. Самого блогера также задержали после завершения этой протестной акции.
В целом протесты из-за законопроекта об иноагентах проходят ежедневно с 15 апреля, сообщают «Известия». Именно в этот день парламент Грузии приступил к рассмотрению инициативы. Силовики задерживают митингующих и разгоняют демонстрантов водой и перцовым газом. Есть пострадавшие среди полицейских.
ТОРМОЗ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ?
После принятия закона в первом чтении официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер подчеркнул, что в таком случае Грузия рискует потерять возможность вступить в Евросоюз и НАТО. Кстати после начала митингов посольство США в стране поддержало протестующих.
«Мы стоим рядом с народом Грузии и поддерживаем их право, чтобы их голос был услышан», - написали представители посольства в своих социальных сетях.
В диппредставительстве осудили действия грузинских властей и подчеркнули невозможность насилия против мирных демонстрантов, в том числе журналистов. Дипломаты США в Тбилиси назвали законопроект об иноагентах «антизападной риторикой», которая ставит государство «на опасный путь».
Однако правительство Грузии видит положительное влияние в принятии закона на дальнейший путь развития страны. Так, например, премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе считает, что инициатива ускорит интеграцию государства в Евросоюз.
«Потому что, если мы избежим даже мысленных революционных процессов, это только ускорит евроинтеграцию», - заявил он.
По его словам, законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс страны.
«У государства четкий курс, который прописан в конституции Грузии… В 2017 году "Грузинская мечта" без поддержки оппозиции внесла в конституцию Грузии норму, согласно которой интеграция как в Евросоюз, так и в НАТО определялась как конституционная задача правительства. Поэтому, конечно, наш внешний политический курс понятен», - добавил Кобахидзе.
ПРОВОКАЦИИ СААКАШВИЛИ?
Однако, некоторые политологи считают, что начавшиеся с Грузии митинги не приведут к ее дальнейшему положительному развитию. Например, глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в интервью НСН заметил, что на этом фоне среди граждан Грузии появляется все больше скептиков относительно евроинтеграции.
«Сторонников евроатлантической интеграции в Грузии много, но появляется все больше скептиков. Первая причина – это то, что себя позиционируют прозападными Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили – прим. НСН) и его сторонники. Вторая причина – некоторые заявления европейских лидеров, которые поощряют кровавых и криминальных политиков Грузии, которых там называют "лидерами оппозиции", они сами себя дискредитируют», - объяснил он.
При этом политолог считает, что протестующие не добились своей цели, потому что правительство «не ведется» на провокации Саакашвили.
«Ситуацию нельзя назвать похожей на Евромайдан в Киеве в 2013-2014 годах. Протестующие хотели столкновения с полицией, чтобы были пострадавшие, смерти показательные. Если это увидит народ по телевидению, хлынет на улицы. Но этого не получилось. Полиция использовала самое минимальное, что можно использовать, например, воду. План рухнул, это взбесило демонстрантов. Приблизительно 300 штурмовиков было. Пока из демонстрантов никто не получил серьезных повреждений. Наглая ложь западных СМИ в том, что резиновые пули применили и так далее, ничего этого не было», - рассказал Мамрадзе.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала министра внутренних дел прекратить разгон протестующих в Тбилиси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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