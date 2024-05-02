«Провокации Саакашвили»: Риск масштабных протестов отдаляет Грузию от ЕС

Протестующие против закона об иноагентах не добились своей цели, так как правительство не ведется на провокации экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН. По его словам, акции могут перерасти в более масштабные, что только отдаляет страну от Евросоюза.

Проект закона об иноагентах и антизападная риторика грузинских властей угрожают евроатлантической интеграции Грузии, заявил американский госдепартамент. Ранее в Тбилиси полиция и спецназ разогнали начавшуюся вечером 30 апреля акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Протестующие собрались у здания парламента, силовики применили слезоточивый газ и водометы. Акция вновь повторилась в ночь с 1 на 2 мая.