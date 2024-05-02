«Провокации Саакашвили»: Риск масштабных протестов отдаляет Грузию от ЕС
Петр Мамрадзе заявил НСН, что протестующие хотели добиться «показательных» жертв, но правительство не среагировало на провокации.
Протестующие против закона об иноагентах не добились своей цели, так как правительство не ведется на провокации экс-президента страны Михаила Саакашвили, заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе в разговоре с НСН. По его словам, акции могут перерасти в более масштабные, что только отдаляет страну от Евросоюза.
Проект закона об иноагентах и антизападная риторика грузинских властей угрожают евроатлантической интеграции Грузии, заявил американский госдепартамент. Ранее в Тбилиси полиция и спецназ разогнали начавшуюся вечером 30 апреля акцию протеста против законопроекта об иноагентах. Протестующие собрались у здания парламента, силовики применили слезоточивый газ и водометы. Акция вновь повторилась в ночь с 1 на 2 мая.
«Ситуацию нельзя назвать похожей на Евромайдан в Киеве в 2013-2014 годах. Протестующие хотели столкновения с полицией, чтобы были пострадавшие, смерти показательные. Если это увидит народ по телевидению, хлынет на улицы. Но этого не получилось. Полиция использовала самое минимальное, что можно использовать, например, воду. План рухнул, это взбесило демонстрантов. Приблизительно 300 штурмовиков было. Вчера из демонстрантов никто не получил серьезных повреждений. Наглая ложь западных СМИ в том, что резиновые пули применили и так далее, ничего этого не было», - рассказал он.
По его словам, в целом оппозиция в Грузии сегодня довольно малочисленна, поэтому в ход пойдут провокации с целью обвинить власти в насилии, а также «картинки» на ТВ.
«Что касается оппозиции, численно это очень маленькая группа. Опросы все показали, что никто 5% не сможет преодолеть в парламенте, кроме сторонников Саакашвили. Такой вот феномен, у него где-то 12% среди населения Грузии. Сам Саакашвили из мест заключения обращался к протестующим, мол, победа на расстоянии вытянутой руки. Я рад тому, что все это лопнуло на данном этапе. Три телеканала сегодня в руках сторонников Саакашвили. Если смотреть эти картинки, можно подумать, что что-то реально происходит. Правительству сегодня надо выстоять и не вестись на провокации. Риски более масштабных протестов сегодня есть. Я вчера думал, неужели они что-то взорвут, чтобы потом обвинить правительство. Если народ увидит что-то подобное, хлынут на улицы, не защищая Саакашвили, а против насилия. Будем надеяться, что люди Саакашвили в этот раз никаких провокаций устроить не смогут», - заключил он.
Более того, на этом фоне среди граждан Грузии появляется все больше скептиков относительно евроинтеграции, отметил Мамрадзе.
«Сторонников евроатлантической интеграции в Грузии много, но появляется все больше скептиков. Первая причина – это то, что себя позиционируют прозападными Саакашвили и его нацистские сторонники. Более 300 тысяч граждан Грузии незаконно попали в места заключения в период его режима. Вторая причина – некоторые заявления европейских лидеров, которые поощряют кровавых и криминальных политиков Грузии, которых там называют «лидерами оппозиции», они сами себя дискредитируют», - добавил собеседник НСН.
Принятие законопроекта об иностранных агентах ускорит интеграцию Грузии в Евросоюз, заявил ранее на пресс-конференции премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По словам Кобахидзе, правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» намерена принять проект закона во всех чтениях, несмотря на акции протеста, передает «Радиоточка НСН».
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