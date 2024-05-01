Президент Грузии призвала прекратить разгон протестующих

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала в соцсети Х министра внутренних дел прекратить разгон протестующих в Тбилиси.

В Тбилиси задержан председатель оппозиционной партии

Она назвала применение силы необоснованным и непропорциональным, а протестующих – мирными. «Грузинскому народу отказано в праве на мирный протест», – заявила глава государства.

По предварительным данным, полицейские задержали более 15 тысяч митингующих.

Ранее стало известно, что в Тбилиси протестующие против закона об иноагентах стали устанавливать баррикады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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