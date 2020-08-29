Названы причины неизбежного проигрыша Лукашенко

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» предположил, что ее президент Александр Лукашенко.

«Лукашенко потерял национальную идею, идею национального суверенитета. Так что в общественном мнении Лукашенко уже проиграл, большинство настроено против него. Поэтому Лукашенко придется опираться на насилие. Это будет хуже, чем диктатура. У Лукашенко сейчас остались только силовики. Но только на насилии удержаться невозможно. В истории охрана неоднократно убивала правителей, когда оставалась их единственной опорой», - объяснил Колташов.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН указал, что для использования российских силовиков в Белоруссии есть правовая база.

«В рамках Союзного государства и ОДКБ мы можем запросить помощь у союзника не только в случае открытой прямой угрозы, но и в случае внутренней дестабилизации страны. То, что сейчас происходит в Белоруссии, подпадает под так называемую «гибридную угрозу», то есть под видом внутренней дестабилизации во внутренние дела Белоруссии активно вмешиваются сопредельные государства. Эта ситуация подпадает под то, что описано в договоре», - сказал Дзермант.