Названы причины неизбежного проигрыша Лукашенко
Экономисты, политологи и политики в эфире НСН указали причины и последствия белорусских протестов и их влияние на политическую судьбу Александра Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона признает выборы главы Белоруссии состоявшимися. Это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1», который анонсировал интервью российского президента.
«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал Владимир Путин.
Руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» объяснил причины неизбежного краха режима Александра Лукашенко.
«Тупик развития Белоруссии. Лукашенко сохранил экономику, он развил экономику, создал IT-сектор. Но все постсоветские и даже восточно-европейские страны развиваться могут только при условии модернизации России. Принудить Россию к модернизации никто не может. А это значит, что показать белорусам образ будущего Лукашенко не может. Поэтому оппозиция сейчас тактически проигрывает, но стратегически она победит. Режим Лукашенко обречен», - сказал Делягин.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» предположил, что ее президент Александр Лукашенко.
«Лукашенко потерял национальную идею, идею национального суверенитета. Так что в общественном мнении Лукашенко уже проиграл, большинство настроено против него. Поэтому Лукашенко придется опираться на насилие. Это будет хуже, чем диктатура. У Лукашенко сейчас остались только силовики. Но только на насилии удержаться невозможно. В истории охрана неоднократно убивала правителей, когда оставалась их единственной опорой», - объяснил Колташов.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН указал, что для использования российских силовиков в Белоруссии есть правовая база.
«В рамках Союзного государства и ОДКБ мы можем запросить помощь у союзника не только в случае открытой прямой угрозы, но и в случае внутренней дестабилизации страны. То, что сейчас происходит в Белоруссии, подпадает под так называемую «гибридную угрозу», то есть под видом внутренней дестабилизации во внутренние дела Белоруссии активно вмешиваются сопредельные государства. Эта ситуация подпадает под то, что описано в договоре», - сказал Дзермант.
В числе таких государств член Совета Федерации РФ Сергей Цеков назвал Литву и Польшу. В беседе с НСН он заявил, что эти страны заинтересованы в подогревании внутреннего протеста в Белоруссии, что позволяет им фактически вмешиваться в дела другого государства. Цеков также высказал мнение, что слова президента Белоруссии о военной угрозе для его страны и России говорят о том, что Лукашенко снова просит помощи у РФ после предвыборной антироссийской риторики.
«Слова Лукашенко, в частности, свидетельствуют о ом, что Лукашенко хочет поддержки от России, он после этих всех кульбитов своих предвыборных возвращается в родную гавань», - сказал Цеков.
Ранее доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал несколько причин разочарования белорусов в политике Лукашенко и длительных протестов.
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