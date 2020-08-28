«Лукашенко возвращается в родную гавань». В Совфеде оценили слова белорусского лидера
Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН высказал мнение, что слова президента Белоруссии о военной угрозе для его страны и России говорят о том, что Лукашенко снова просит помощи у РФ после предвыборной антироссийской риторики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал зарубежные страны подумать, что будет в Европе, если в стране «полыхнет». Он опасается, что Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы". Белорусский лидер считает, что республика странам Запада нужна как трамплин в Россию и отметил реальность военной угрозы со стороны США, напомнив о передислокацию американских истребителей F-16 из-под Берлина на территорию Польши, с которой «15-20 минут подлета до нашей территории».
Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в беседе с НСН высказал мнение, что слова президента Белоруссии о военной угрозе для его страны и России говорят о том, что Лукашенко снова просит помощи у РФ после предвыборной антироссийской риторики.
«Слова Лукашенко, в частности, свидетельствуют о ом, что Лукашенко хочет поддержки от России, он после этих всех кульбитов своих предвыборных возвращается в родную гавань», - сказал Цеков.
Если рассматривать это заявление как попытку Лукашенко сыграть на противоречиях между ЕС и США, то нужно быть слепым, чтобы не видеть, что от действий США страдает и тот же ЕС. В корне слов Лукашенко правда есть, отметил Цеков.
«Лукашенко вряд ли сможет убедить Евросоюз, что поддержка белорусской оппозиции не в его интересах. Я думаю, что Евросоюз в лице ведущих стран сам уже где-то готов не заглядывать в рот США, а вот Польша и Литва будут. Евросоюз же неоднородное образование, там разные страны, их тянет иногда в разные стороны. Да и Евросоюз в целом не очень хочет вмешиваться в дела Белоруссии, но некоторые страны ЕС вмешиваются в них активно, это Польша и Литва», - сказал сенатор.
По его словам, Польша и Литва очень хотели бы, чтобы в Белоруссии спокойствия не было. «Они активно поддерживают оппозицию, они сами ее формируют на территории своих стран. Например, сайт Nexta, который пользуется большой популярностью, находится в Польше», - напомнил он.
Понятно, что поляки сотрудничают с США, с их структурами, которые работают над развязыванием цветных революций особенно если они каким-то образом ослабляют Россию, в этом плане им Белоруссия очень интересна.
«Провоцировать гражданское противостояние в Белоруссии по типу майдана на Украине они вполне могут и они это делают, я убежден в этом на 100%», - отметил он.
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