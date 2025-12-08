«Миллион не для всех»: Кого коснется рост выплат от работодателя при рождении ребенка
Сегодня при рождении ребенка стимулирующие выплаты предусмотрены лишь в каждой четвертой компании крупного бизнеса, в малых и средних организациях эти цифры еще меньше, сказал НСН Александр Ветерков.
Рост не облагаемых налогами и сборами выплат при рождении ребенка простимулирует работодателей доплачивать сотрудникам, однако большинство работников смогут рассчитывать максимум на 100 тысяч рублей, но никак не на миллион. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам без уплаты налогов и взносов до 1 млн рублей при рождении ребенка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил ТАСС. Ранее эта сумма составляла до 50 тысяч рублей, напомнил глава государства. По словам Ветеркова, рассчитывать на выплату миллиона смогут единицы — подавляющее большинство сотрудников получит не более 200 тысяч рублей.
«По нашим опросам, 23-25% компаний крупного бизнеса имеют стимулирующие выплаты для сотрудников при рождении ребенка, но в 90% случаев они находятся в диапазоне 10-100 тысяч рублей. Что касается среднего бизнеса, то стимулирующие выплаты предусмотрены в 10-12% компаний в зависимости от региона. И лишь до 5% компаний малого и микробизнеса производят такие выплаты за счет своего бюджета, здесь диапазон сумм у всех компаний составляет 10-100 тысяч рублей. Выплачивать или не выплачивать деньги при рождении ребенка — это корпоративное решение бизнеса, компании устанавливают эти суммы самостоятельно, привязываясь не к уровню дохода, как в случае с господдержкой, а к своей прибыльности. Безусловно, есть примеры, где компании платят при рождении ребенка от 500 тысяч до миллиона рублей, но таких компаний в России не больше 100. Отмечу, что увеличение не облагаемой налогами и взносами суммы до миллиона рублей, безусловно, простимулирует большее количество компаний делать эти выплаты, но все-таки подавляющему большинству миллиона рублей ждать не стоит, — скорее, больше количество компаний будет платить до 100 тысяч рублей, в случае с крупным бизнесом — 150-200 тысяч рублей», — сказал Ветерков.
При этом, добавил собеседник НСН, крупные корпорации уровня «Газпрома» делают такие выплаты всем сотрудникам в ряде регионов.
«Если взять “Газпром” или аналогичные крупные компании, у многих в корпоративных страховках прописано, что в определенных регионах делаются выплаты любому сотруднику, у которого родился ребенок. Цель этого — в том числе повышение рождаемости в регионе, где у них не хватает сотрудников. Эта сумма действительно значима для инженерного или рабочего состава», — отметил эксперт.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что повысить рождаемость в стране возможно только увеличением льгот и всевозможных выплат россиянам, поддержка родителя, временно оставившего работу ради воспитания детей, — одна из таких мер.
