«По нашим опросам, 23-25% компаний крупного бизнеса имеют стимулирующие выплаты для сотрудников при рождении ребенка, но в 90% случаев они находятся в диапазоне 10-100 тысяч рублей. Что касается среднего бизнеса, то стимулирующие выплаты предусмотрены в 10-12% компаний в зависимости от региона. И лишь до 5% компаний малого и микробизнеса производят такие выплаты за счет своего бюджета, здесь диапазон сумм у всех компаний составляет 10-100 тысяч рублей. Выплачивать или не выплачивать деньги при рождении ребенка — это корпоративное решение бизнеса, компании устанавливают эти суммы самостоятельно, привязываясь не к уровню дохода, как в случае с господдержкой, а к своей прибыльности. Безусловно, есть примеры, где компании платят при рождении ребенка от 500 тысяч до миллиона рублей, но таких компаний в России не больше 100. Отмечу, что увеличение не облагаемой налогами и взносами суммы до миллиона рублей, безусловно, простимулирует большее количество компаний делать эти выплаты, но все-таки подавляющему большинству миллиона рублей ждать не стоит, — скорее, больше количество компаний будет платить до 100 тысяч рублей, в случае с крупным бизнесом — 150-200 тысяч рублей», — сказал Ветерков.

При этом, добавил собеседник НСН, крупные корпорации уровня «Газпрома» делают такие выплаты всем сотрудникам в ряде регионов.

«Если взять “Газпром” или аналогичные крупные компании, у многих в корпоративных страховках прописано, что в определенных регионах делаются выплаты любому сотруднику, у которого родился ребенок. Цель этого — в том числе повышение рождаемости в регионе, где у них не хватает сотрудников. Эта сумма действительно значима для инженерного или рабочего состава», — отметил эксперт.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что повысить рождаемость в стране возможно только увеличением льгот и всевозможных выплат россиянам, поддержка родителя, временно оставившего работу ради воспитания детей, — одна из таких мер.

