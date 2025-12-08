Суд продлил арест экс-зампрокурора Белгородской области
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, которому вменяется получение взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости. Арест обвиняемого продлен до 10 марта 2026 года.
Смирнов проходит по ч. 6 ст. 290 УК, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
Ранее прокуратура Белгородской области сообщила, что он уволен из органов после появления данных о его возможной причастности к коррупционному преступлению.
По данным ведомства, с марта 2022 года по сентябрь 2025-го Смирнов занимал должность городского прокурора во Всеволожске Ленинградской области, а затем был назначен заместителем прокурора Белгородской области. Следствие ходатайствовало о продлении ареста, ссылаясь на необходимость дальнейшего расследования и риски давления на свидетелей, передает «Радиоточка НСН».
