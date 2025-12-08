Суд продлил арест экс-зампрокурора Белгородской области

Ранее прокуратура Белгородской области сообщила, что он уволен из органов после появления данных о его возможной причастности к коррупционному преступлению.

По данным ведомства, с марта 2022 года по сентябрь 2025-го Смирнов занимал должность городского прокурора во Всеволожске Ленинградской области, а затем был назначен заместителем прокурора Белгородской области. Следствие ходатайствовало о продлении ареста, ссылаясь на необходимость дальнейшего расследования и риски давления на свидетелей, передает «Радиоточка НСН».

