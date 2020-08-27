Косачев предрек новую Берлинскую стену в Европе

Глава комитета по международным делам Совета Федерации в эфире НСН предрек новую Берлинскую стену в Европе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что против Белоруссии ведётся гибридная война в информационном поле, причём «дипломатическая бойня» против Минска ведётся и на самом высоком уровне.

«В конечном итоге продолжается разделение Европы, где граница – новая Берлинская стена, - наверное, может пройти по границам России, как это представляется западным конструкторам этого сюжета», - сказал глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН.

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Сенатор отметил, что также, как до этого поступили с Украиной, сейчас пытаются поступить с Белоруссией, поддержав либеральную часть оппозиции, которая, как правило, стоит на прозападных позициях и отрицает любые конструкции, подразумевающие сотрудничество и тем более интеграцию с Россией. Косачев сказал, что это геополитическое противостояние, в ходе которого идет концентрическими кругами расширение блока НАТО и Евросоюза.

«Но надеюсь, что этого не произойдет и не будет разделительных границ в Европе в виде сохраняющегося НАТО, как минимум, а может даже и Европейский союз каким-то образом трансформируется в общеевропейскую структуру», - сказал сенатор.

Пока же Белоруссия оказывается в тисках у этой геополитической игры «кто не с нами, тот против нас». «Таким образом, Белоруссию пытаются оттащить в западном направлении, эта игра идет, она очевидна», - заключил он.

Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» рассказал, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией, выйдет из Союзного государства и начнет «литвинизацию» белорусов.

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ФОТО: Максим Блинов//РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзБелоруссияРоссия
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