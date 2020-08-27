Косачев предрек новую Берлинскую стену в Европе
Глава комитета по международным делам Совета Федерации в эфире НСН предрек новую Берлинскую стену в Европе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что против Белоруссии ведётся гибридная война в информационном поле, причём «дипломатическая бойня» против Минска ведётся и на самом высоком уровне.
«В конечном итоге продолжается разделение Европы, где граница – новая Берлинская стена, - наверное, может пройти по границам России, как это представляется западным конструкторам этого сюжета», - сказал глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН.
Сенатор отметил, что также, как до этого поступили с Украиной, сейчас пытаются поступить с Белоруссией, поддержав либеральную часть оппозиции, которая, как правило, стоит на прозападных позициях и отрицает любые конструкции, подразумевающие сотрудничество и тем более интеграцию с Россией. Косачев сказал, что это геополитическое противостояние, в ходе которого идет концентрическими кругами расширение блока НАТО и Евросоюза.
«Но надеюсь, что этого не произойдет и не будет разделительных границ в Европе в виде сохраняющегося НАТО, как минимум, а может даже и Европейский союз каким-то образом трансформируется в общеевропейскую структуру», - сказал сенатор.
Пока же Белоруссия оказывается в тисках у этой геополитической игры «кто не с нами, тот против нас». «Таким образом, Белоруссию пытаются оттащить в западном направлении, эта игра идет, она очевидна», - заключил он.
Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» рассказал, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией, выйдет из Союзного государства и начнет «литвинизацию» белорусов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
976 тыс.+4 711 / сут.
Умерли
16 804+121 / сут.
Выздоровели
793 тыс.+6 411 / сут.
- Мятежники в Мали отпустили ранее захваченного ими президента
- «Иначе - крах»: Промоутеры обратились в Минкульт из-за запрета концертов
- Минзрав заявил о готовности ко второй волне коронавируса
- Путин официально открыл крымскую трассу «Таврида»
- Российская вакцина от COVID-19 поступила в гражданский оборот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru