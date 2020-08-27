Косачев предрек новую Берлинскую стену в Европе

Сенатор отметил, что также, как до этого поступили с Украиной, сейчас пытаются поступить с Белоруссией, поддержав либеральную часть оппозиции, которая, как правило, стоит на прозападных позициях и отрицает любые конструкции, подразумевающие сотрудничество и тем более интеграцию с Россией. Косачев сказал, что это геополитическое противостояние, в ходе которого идет концентрическими кругами расширение блока НАТО и Евросоюза.

«Но надеюсь, что этого не произойдет и не будет разделительных границ в Европе в виде сохраняющегося НАТО, как минимум, а может даже и Европейский союз каким-то образом трансформируется в общеевропейскую структуру», - сказал сенатор.

Пока же Белоруссия оказывается в тисках у этой геополитической игры «кто не с нами, тот против нас». «Таким образом, Белоруссию пытаются оттащить в западном направлении, эта игра идет, она очевидна», - заключил он.

Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» рассказал, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией, выйдет из Союзного государства и начнет «литвинизацию» белорусов.