Адам Кадыров получил почетную грамоту Росгвардии за содействие ее подразделениям

Адам Кадыров, 18-летний сын главы Чечни и секретарь Совета безопасности республики, удостоен почетной грамоты Федеральной службы войск национальной гвардии. О награждении сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

По его словам, ведомственная награда стала признанием личного вклада Кадырова-младшего и его активного содействия подразделениям Росгвардии при выполнении задач по защите конституционного строя. Особо отмечена его участие в обеспечении общественной безопасности и поддержании правопорядка.

Адам Кадыров получил высшую награду Республики Чечня

Даудов подчеркнул, что молодой чиновник «качественно и в сжатые сроки» выполняет поручения руководства Чечни. Он отметил профессиональные качества Кадырова, которые, по его словам, позволяют ему эффективно работать в интересах региона.

Председатель правительства республики добавил, что Адам Кадыров, по его оценке, «достойно трудится во благо Отечества» и продолжает укреплять взаимодействие с подразделениями силовых структур, «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:НаградаРосгвардияКадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры