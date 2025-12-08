Адам Кадыров получил почетную грамоту Росгвардии за содействие ее подразделениям

Даудов подчеркнул, что молодой чиновник «качественно и в сжатые сроки» выполняет поручения руководства Чечни. Он отметил профессиональные качества Кадырова, которые, по его словам, позволяют ему эффективно работать в интересах региона.

Председатель правительства республики добавил, что Адам Кадыров, по его оценке, «достойно трудится во благо Отечества» и продолжает укреплять взаимодействие с подразделениями силовых структур, «Радиоточка НСН».

