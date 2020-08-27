Пресс-конференция НСН: Белоруссия устала от Лукашенко

Продолжающиеся три недели протесты против Александра Лукашенко имеют несколько причин. Об этом на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» рассказал доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

В Белоруссии сложилось несколько факторов. Это фактор усталости от персонифицированной системы Александра Лукашенко, которая существует более четверти века. Это поколенческий кризис.

Это фактор экономического протеста среднего класса. Против Лукашенко больше всего голосов подано в богатых районах Минска. Против него голосуют крупные города, за – в сельской местности и небольших городах.

Третий фактор – внешний. Это телеграм-революция. Все оппозиционные телеграм-каналы находятся в Польше, которая является стратегическим союзником США.

И конечно, кризис многовекторности политики Лукашенко. Говорить каждой стороне, что она хочет услышать – это еще не многовекторность», - подчеркнул Гущин.

В Белоруссиине утихают массовые акции протеста из-за итогов президентских выборов. По различным оценкам СМИ, акция протеста 23 августа собирала от 150 тыс. до 250 тыс. человек. В свою очередь действующий президент Александр Лукашенко уже взялся за автомат и пообещал «разобраться» с протестующими.

