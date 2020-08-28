Лукашенко рассказал о договоре с Путиным, если «за пределами дёрнутся»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможность совместных военных действий в случае, если кто «дёрнется» на западной границе Союзного государства.
По словам Лукашенко, Путин в курсе того, что происходит вокруг границ, и они совместно создали резервы.
«Если там дёрнутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», - цитирует Лукашенко «БЕЛТА».
Он добавил, что президент РФ в этой ситуации защищает не только ближайшего соседа, но и Россию, для которой тоже есть угроза. Пока Минск справляется самостоятельно, и российских военных в стране нет, подчеркнул он.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия готова выполнить защищать суверенитет и внешние границы Белоруссии, как прописано в документах Союзного государства, передаёт телеканал «360».
Как рассказал российский лидер, Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Они не будут задействованы, пока «экстремистские элементы не перейдут границ», приводит заявление Путина РИА ФАН.
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