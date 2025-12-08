Кинокомпания «Синетек» проиграла спор о правах на сценарий «Антиквариата»

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 2,5 миллиона рублей с грузинской кинокомпании «Синетек» за нарушение авторских прав и запретил ей использовать сценарий «Антиквариат», созданный Олегом Негиным и Русудан Глурджидзе. Как сообщили «Газете.Ru» в сервисе Rusprofile, поводом для разбирательства стало производство грузинской стороной одноименного фильма без согласия российских и хорватских сопродюсеров.

Суд установил, что еще в 2020 году компании «Вива Фильмз» (Россия), «Синетек» (Грузия) и «Авантура» (Хорватия) заключили соглашение о совместной работе над картиной. Однако, как следует из решения суда, грузинский продюсер в обход договоренностей самостоятельно снял фильм по сценарию, права на который принадлежат российской стороне, и заявил себя единственным правообладателем.