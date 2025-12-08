Кинокомпания «Синетек» проиграла спор о правах на сценарий «Антиквариата»
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 2,5 миллиона рублей с грузинской кинокомпании «Синетек» за нарушение авторских прав и запретил ей использовать сценарий «Антиквариат», созданный Олегом Негиным и Русудан Глурджидзе. Как сообщили «Газете.Ru» в сервисе Rusprofile, поводом для разбирательства стало производство грузинской стороной одноименного фильма без согласия российских и хорватских сопродюсеров.
Суд установил, что еще в 2020 году компании «Вива Фильмз» (Россия), «Синетек» (Грузия) и «Авантура» (Хорватия) заключили соглашение о совместной работе над картиной. Однако, как следует из решения суда, грузинский продюсер в обход договоренностей самостоятельно снял фильм по сценарию, права на который принадлежат российской стороне, и заявил себя единственным правообладателем.
Картина была подана на Каннский фестиваль в программу «Двухнедельник режиссеров», но после обращения сопродюсеров ее исключили из шорт-листа. Позднее фильм направили на Берлинский кинофестиваль, где просьба снять его с конкурса была проигнорирована, а в 2024 году стало известно о планах его широкого проката.
В итоге суд удовлетворил требования «Вива Фильмз», частично снизив размер компенсации с заявленных 5 миллионов до 2,5 миллионов рублей и назначив дополнительные 30 тысяч рублей в счет госпошлины. «Синетек» не реагировала на претензии правообладателя, что суд расценил как отказ от урегулирования спора. Фильм «Антиквариат», снятый Русудан Глурджидзе, вышел в 2024 году, главные роли в нем исполнили Владимир Вдовиченков, Сергей Дрейден и Саломе Демурия, передает «Радиоточка НСН».
