«Это не новация этого года, а многолетняя практика. Есть несколько стран Евросоюза, которые по-особому относятся к решению миграционного вопроса, начиная с 2015 года, когда он встал наиболее остро. У Польши есть особый вариант решения, который она нашла довольно давно: она всегда по этому направлению отчитывается количеством принятых с 2014 года граждан Украины, которые имеют статус беженцев и временный вид на жительство. Так Варшаве удается компенсировать существующие квоты Евросоюза. Несколько отличается подход Венгрии, которая занимает более резкую позицию, она не пытается создать похожую историю — просто закрыла границы и их не открывает. За это Венгрия получает штрафы в виде заморозки помощи со стороны ЕС. Польша, впрочем, тоже собирает эти штрафы, но не за миграционный вопрос, а за изменение полномочий Конституционного суда или за организацию цензуры в отношении ряда СМИ со стороны государства», — сказал Асафов.

Впрочем, заметил собеседник НСН, отношение к украинским беженцам в Польше стало более напряженным.

«В польской политической элите есть сторонники снижения количества мигрантов, наблюдается уменьшение мер их поддержки, причем это касается не только Польши, но также Германии, Великобритании, Франции и ряда других стран. Пока Варшаве хватает цифр, чтобы отчитаться по этой программе, но, конечно, есть проблемы и с криминалом, и с другими неприятными вещами. Когда пост президента Польши занял Кароль Навроцкий, ситуация довольно сильно в этом ключе поменялась, и мы больше слышим антиукраинских голосов, которые не были слышны при его предшественнике Анджее Дуде. Польское общество помнит уроки Волынской резни, подавления Варшавского восстания при помощи Украинской повстанческой армии (организация признана экстремистской и запрещена на территории России), но, тем не менее, общеевропейский проукраинский курс в стране все равно существовал. Сейчас он блекнет, подвергается эрозии, но до резких, созвучных предложениям радикалов мер, таких, как выслать всех беженцев, закрыть границы, забрать документы, пока еще не доходит. Поляки рады бы выгнать украинцев, но они понимают, что это не найдет понимания в США, а поляки евроскептичны, они ориентируются на Вашингтон. Поэтому Варшава пытается действовать аккуратнее», — подытожил он.

Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявил, что страна отказалась от соблюдения миграционного пакта Евросоюза и не будет принимать у себя мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

