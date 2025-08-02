СМИ: Заявление Трампа о перемещении подлодок невозможно проверить

Выполнение приказа президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подводных лодок невозможно проверить. Об этом сообщает New York Times.

Трамп приказал разместить ядерные подлодки из-за слов Медведева

Ранее американский лидер заявил, что приказал передислоцировать подлодки «в надлежащие регионы» якобы после заявлений зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Как пишет New York Times, передвижения ядерных подлодок - один из наиболее засекреченных тактических маневров американского министерства обороны. В связи с этим выяснить, действительно ли глава государства дал свое распоряжение, будет, скорее всего, невозможно.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПодлодкиСШАДональд Трамп

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