СМИ: Заявление Трампа о перемещении подлодок невозможно проверить

Ранее американский лидер заявил, что приказал передислоцировать подлодки «в надлежащие регионы» якобы после заявлений зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Как пишет New York Times, передвижения ядерных подлодок - один из наиболее засекреченных тактических маневров американского министерства обороны. В связи с этим выяснить, действительно ли глава государства дал свое распоряжение, будет, скорее всего, невозможно.

