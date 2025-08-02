Трамп: Индия прекратит покупать нефть в России
Индия прекратит приобретать нефть у России ради заключения торговой сделки с США, утверждает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.
«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», - отметил политик.
Трамп назвал это хорошим шагом, добавив, что будет следить за развитием событий.
Индия закупает нефть более чем в 30 странах, включая Россию. Доля РФ в экспорте сырья составляет более 30%.
Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести санкции в отношении торговых партнеров Москвы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Индия прекратит покупать нефть в России
- В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
- Минобороны: Над Россией сбили 18 украинских БПЛА
- СМИ: Заявление Трампа о перемещении подлодок невозможно проверить
- В Москве задерживались трамваи №17 из-за обрыва сети
- Маск призвал страны ЕС выйти из сообщества
- Суд арестовал топ-менеджера РЖД Валентина Санько по делу о мошенничестве
- Бывший инженер Google оценил риск вымирания человечества от ИИ в 95%
- НАСА и Роскосмос обсудили возможность взаимной эвакуации экипажей с МКС
- Маск заявил о наличии демократов в списке Эпштейна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru