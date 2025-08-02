Трамп: Индия прекратит покупать нефть в России

Индия прекратит приобретать нефть у России ради заключения торговой сделки с США, утверждает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», - отметил политик.

Трамп назвал это хорошим шагом, добавив, что будет следить за развитием событий.

Индия закупает нефть более чем в 30 странах, включая Россию. Доля РФ в экспорте сырья составляет более 30%.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести санкции в отношении торговых партнеров Москвы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

