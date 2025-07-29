«Шаг к войне!»: В России жестко ответили на новый ультиматум Трампа
Трамп заявил, что не хочет называть слова Путина об Украине ложью, но решил сократить срок 50-дневного ультиматума по перемирию до 10-12 дней. В Москве же напомнили, что не готовы выслушивать угрозы от Вашингтона и общаться в таком формате.
Американский лидер Дональд Трамп вновь делает противоречивые заявления относительно Москвы. Накануне он сообщил, что «разочарован Владимиром Путиным» и сократит срок 50-дневного ультиматума по перемирию на Украине до 10-12 дней. Если Россия не согласится за это время на перемирие, США грозят ввести 100-процентные вторичные пошлины в отношении покупателей российских энергоресурсов. При этом глава Белого дома смягчает свои заявления добрыми словами в адрес Путина и россиян.
ДИАЛОГ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Также Трамп заявил, что уже не так заинтересован в диалоге с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию на Украине. После встречи в Шотландии с британским премьер-министром Киром Стармером он признался журналистам, что думал, что президент РФ действительно хочет быстро закончить конфликт.
«Он так хорошо, с таким уважением ведет диалог, а потом люди умирают следующей ночью», - добавил глава Белого дома.
При этом Трамп также заявил, что не хотел бы использовать слово «ложь» в отношении заявлений российского президента Владимира Путина по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не спешит вводить дополнительные санкции и ограничения в отношении Москвы и ее партнеров.
«Я люблю россиян, они замечательные люди», - говорил он днем ранее, отвечая на вопрос про санкции против Москвы.
ШАГ К ВОЙНЕ
Американский президент Дональд Трамп играет с Москвой в «игру ультиматумов», это шаг к войне «с его собственной страной», заявил в соцсети Х зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после «угроз» Трампа.
«Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной», - написал он.
Медведев призвал Трампа «не идти по пути Сонного Джо».
При этом обещание президента США Дональда Трампа усилить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.
«Это похоже на игру в покер, но Европейский Союз уже моргнул и пошел на договоренности со Штатами, хотя ЕС экономически помощнее России Сложно судить, насколько вторичные санкции напугают Индию, Китай и другие страны-покупатели российских энергоносителей. Китай, скорее, не напугают. В любом случае, бить горшки с Индией и Китаем - это спорное решение. У США и Китая сейчас нет торговой войны, они договорились договариваться, на данный момент суперсанкции против Китая приостановлены. Многое зависит от того, какие еще методы могут использовать США», - пояснил политолог.
Россия готовит два ответа на ультиматум Дональда Трампа. Один — официальный и дипломатичный, для публичного потребления. Другой — фактический, соответствующий всей последней 500-летней истории страны. Об этом заявил политолог Сергей Марков.
По его словам, подобные угрозы со стороны США могут стать для Москвы последней каплей.
«Фактический ответ России на ультиматум Трампа будет как всегда последние 500 лет на все ультиматумы: пошли прочь! Go to hell!», - написал он.
Марков уверен, что недавние события — кибератаки на гражданское авиасообщение, атаки беспилотников на аэропорты и теперь ультиматум Трампа — ставят российское руководство перед роковым выбором – превращать ли страну «в военный лагерь», чтобы бросить все силу на победу.
РОССИЯ ГОТОВА?
Российские власти готовы преодолеть новые санкции и экономические меры давления, включая тарифные угрозы со стороны американского лидера Дональда Трампа, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.
По его словам, введение вторичных санкций против Китая и Индии нанесет огромный ущерб экономике США. Эти страны, как считает парламентарий, не согласятся покупать нефть и газ дороже, чем у России. Он также указал на роль Лондона, который продолжает «плести интриги» и втягивать Вашингтон в свои геополитические игры.
Накануне стало известно, что США перебросили тактическое ядерное оружие на военную базу в Великобритании впервые за последние 16 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, шаг был предпринят в качестве демонстрационного сигнала для России.
Как сообщает издание со ссылкой на открытые источники, 16 июля американский военно-транспортный самолет вылетел с базы Киртланд в штате Нью-Мексико, где располагается Центр ядерного вооружения ВВС США, и приземлился на авиабазе Лейкенхит в британском графстве Саффолк.
В публикации отмечается, что борт следовал с включенными транспондерами, что, по мнению источников, было сделано намеренно — чтобы подчеркнуть отсутствие сокращений ядерного присутствия США в Европе.
На прошлой неделе издание UK Defence Journal сообщило, что американские военные вернули на базу Лейкенхит термоядерные бомбы типа B61-12 — впервые с 2008 года. При этом официальных комментариев со стороны американских или британских властей не последовало.
Но пока Россию не пугают подобные игры мускулами, а также угрозы санкциями. Любые санкции можно обойти, напомнил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Любые санкции можно обойти, Иран торгует нефтью, производит всякое, хотя 40 лет под санкциями. Да, это будет отдельный дискомфорт для ряда предприятий, но вряд ли это ударит по ВВП. Принципиального удара не будет. Трамп вообще дает 30 дней, потом 50 дней, у него когнитивный диссонанс. Все обходится, нефтяные танкеры спокойно плавают под флагами Мальты и так далее», - пояснил он.
Вводя пошлины против стран БРИКС, президент США Дональд Трамп хочет прежде всего ослабить влияние Китая, заявил НСН политолог-американист Константин Блохин. Пока политика и стратегия Трампа остаются загадкой для мирового сообщества.
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