При этом Трамп также заявил, что не хотел бы использовать слово «ложь» в отношении заявлений российского президента Владимира Путина по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не спешит вводить дополнительные санкции и ограничения в отношении Москвы и ее партнеров.

«Я люблю россиян, они замечательные люди», - говорил он днем ранее, отвечая на вопрос про санкции против Москвы.

ШАГ К ВОЙНЕ

Американский президент Дональд Трамп играет с Москвой в «игру ультиматумов», это шаг к войне «с его собственной страной», заявил в соцсети Х зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после «угроз» Трампа.

«Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной», - написал он.

Медведев призвал Трампа «не идти по пути Сонного Джо».

При этом обещание президента США Дональда Трампа усилить вторичные санкции в отношении стран, торгующих с Россией, не испугает Китай, да и вообще может быть блефом, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.

«Это похоже на игру в покер, но Европейский Союз уже моргнул и пошел на договоренности со Штатами, хотя ЕС экономически помощнее России Сложно судить, насколько вторичные санкции напугают Индию, Китай и другие страны-покупатели российских энергоносителей. Китай, скорее, не напугают. В любом случае, бить горшки с Индией и Китаем - это спорное решение. У США и Китая сейчас нет торговой войны, они договорились договариваться, на данный момент суперсанкции против Китая приостановлены. Многое зависит от того, какие еще методы могут использовать США», - пояснил политолог.

Россия готовит два ответа на ультиматум Дональда Трампа. Один — официальный и дипломатичный, для публичного потребления. Другой — фактический, соответствующий всей последней 500-летней истории страны. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

По его словам, подобные угрозы со стороны США могут стать для Москвы последней каплей.

«Фактический ответ России на ультиматум Трампа будет как всегда последние 500 лет на все ультиматумы: пошли прочь! Go to hell!», - написал он.