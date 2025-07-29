Сенатор Джабаров: Россия готова преодолеть санкции и тарифы Трампа
Российские власти готовы преодолеть новые санкции и экономические меры давления, включая тарифные угрозы со стороны американского лидера Дональда Трампа, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.
По его словам, введение вторичных санкций против Китая и Индии нанесет огромный ущерб экономике США. Эти страны, как считает парламентарий, не согласится покупать нефть и газ дороже, чем у России. Он также указал на роль Лондона, который продолжает «плести интриги» и втягивать Вашингтон в свои геополитические игры.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский президент Дональд Трамп играет с Москвой в «игру ультиматумов», это шаг к войне «с его собственной страной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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