Сенатор Джабаров: Россия готова преодолеть санкции и тарифы Трампа

По его словам, введение вторичных санкций против Китая и Индии нанесет огромный ущерб экономике США. Эти страны, как считает парламентарий, не согласится покупать нефть и газ дороже, чем у России. Он также указал на роль Лондона, который продолжает «плести интриги» и втягивать Вашингтон в свои геополитические игры.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский президент Дональд Трамп играет с Москвой в «игру ультиматумов», это шаг к войне «с его собственной страной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

