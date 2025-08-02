Сенатор Джабаров связал решение Трампа о подлодках с «Князем Пожарским»

Решение американского президента Дональда Трампа о перемещении двух атомных субмарин США к России связано со спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сенатора Владимира Джабарова.

Российский политик подчеркнул, что такое решение лидера США не запугает РФ, которая повышает свою «обороноспособность». При этом сенатор не исключил возможность восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой, который, по его словам, может быть «волнообразным».