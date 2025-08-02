Сенатор Джабаров связал решение Трампа о подлодках с «Князем Пожарским»
Решение американского президента Дональда Трампа о перемещении двух атомных субмарин США к России связано со спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сенатора Владимира Джабарова.
Российский политик подчеркнул, что такое решение лидера США не запугает РФ, которая повышает свою «обороноспособность». При этом сенатор не исключил возможность восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой, который, по его словам, может быть «волнообразным».
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что новая российская атомная подводная лодка «Князь Пожарский» прибыла в главную базу подводных сил Северного флота. Она должна войти в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения.
1 августа Дональд Трамп на фоне конфликта в Сети с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым распорядился направить две американские атомные подлодки в стратегически важные регионы. Однако куда именно — он не указал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru